James Gunn dice que muchos ‘grandes actores’ le han dicho que quieren ser Batman

James Gunn tiene las estrellas más grandes de Hollywood que se alinean para interpretar a Batman.

En una entrevista reciente con Encender, DC Studios El jefe James Gunn reveló que muchos A-listers han expresado interés en interpretar al cruzado en la próxima película, «Batman: The Brave and the Bold». También dijo que se están tomando algunas libertades con la conocida historia de origen de Bruce Wayne, y que la trama de la película todavía está muy «en flujo».

«Algunas cosas han cambiado», dijo Gunn. «Muchas cosas están cambiando sobre cuál es su situación con su paternidad y todo eso, así que no tomaría nada de eso, sí, quiero decir, el actor que quiere … escuchar, antes que nada, no puedo decirte la cantidad de grandes actores que me han dicho que quieren ser Batman».

Añadió: «Creo que te costaría más difícil encontrar actores que no quieran ser Batman. Él es el único personaje que todos quieren jugar. Esa es la verdad».

Christian Bale fue el que trajo a Batman a la era moderna, encabezando la muy venerada trilogía «Dark Knight» de Christopher Nolan. Más recientemente, Robert Pattinson tomó las riendas como la melancólica vigilante de la ciudad de Gotham, protagonizada por el reinicio de 2022 de Matt Reeves «The Batman». También repetirá el papel en «The Batman: Parte II» Establecido para su lanzamiento el 1 de octubre de 2027.

Variedad informó exclusivamente en 2023 que el director de «The Flash» Andy Muschietti estaba apegado para dirigir «Batman: The Brave and the Bold». La película se basa en la serie cómica de Grant Morrison, en la que Bruce Wayne se une con su hijo biológico, Damian, quien se enfrenta al apodo de Robin.