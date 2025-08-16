James Gunn dice que está disparando a la secuela de ‘Superman’ pronto

James Gunn está dando una actualización sobre su «Superhombre«Secuela.

Durante una entrevista reciente con ColisionarGunn dijo que ha completado el tratamiento para su seguimiento de «Superman» y que él y su equipo actualmente están programando la producción.

«Lo estamos programando ahora», dijo Gunn. «He terminado totalmente con el tratamiento. Mis tratamientos son increíblemente intensos. No son tratamientos regulares. Son tratamientos de 60 páginas con diálogo y todo. Y así, ahora solo estoy convirtiendo eso en un guión. Estamos planeando cuando vamos a disparar eso. Va a ser mucho más pronto que más tarde».

Gunn recientemente reveló en varias entrevistas durante su gira de prensa «Superman» que está escribiendo un nueva película con David Corenswet como el hombre de aceroAunque permaneció vago si era una secuela independiente o un proyecto completamente nuevo.

Otros proyectos próximos en la lista de DC incluyen Temporada 2 de «Pacificador»«Supergirlista,» el «Linternas» Series de TV, «Mujer maravillosa» y «Clayface. » Gunn dijo durante una entrevista reciente con Mornings de CBS Que todos los proyectos bajo el paraguas de DC tendrán su propio tono y estilo únicos, al igual que los cómics en los que se basan.

«‘Clayface’ es algo totalmente diferente. Aunque está en el mismo universo, es una película de terror completa, y esa es una de las cosas que queremos hacer», explicó Gunn. «No hay un estilo de empresa. No es como si cada película fuera como ‘Superman’. Los artistas y los directores y los escritores que crean cada uno traerán su propio sentido.