James Gunn defiende el lanzamiento digital de Superman en medio de éxito de taquilla

James Gunn dijo Screalrant eso «Superhombre» Llega temprano en plataformas digitales como Amazon Prime Video, Apple TV, Fandango en casa y más para que los espectadores puedan ver el éxito de taquilla de verano antes de Temporada 2 de «Pacificador» Lanzamiento del 21 de agosto en HBO Max.

«Superhombre«Lanzó efectivamente el nuevo universo DC de Gunn.» Peacemaker «es el próximo título del universo, con Gunn ya que ya ha dicho en varias entrevistas que los eventos de» Superman «juegan directamente en la temporada 2 de la serie de cómics liderada por John Cena.

«Superman» llegará a las plataformas digitales PVOD el viernes 15 de agosto, más o menos un mes después de que se abrió en los cines el 11 de julio de Warner Bros. y DC Studios. Muchos fanáticos de las películas de cómics expresaron su decepción en Warner Bros. por llevar a «Superman» a Digital tan pronto después de su apertura teatral desde que la película ha demostrado ser un éxito de taquilla con $ 334 millones y contar a nivel nacional. La película también se acerca a $ 600 millones en todo el mundo. «Superman» ha visto sólidas mantas de fin de semana en la taquilla, ganando $ 7 millones en su quinta y reciente salida.

Cuando Andy Behbakht de Screenrant le dijo a Gunn que era desgarrador ver a «Superman» que ya «fue digital porque amo una buena y larga campaña teatral», Gunn estuvo de acuerdo diciendo: «Yo también». El escritor y director explicó la decisión divisiva.

«Bueno, es muy complicado, pero la verdad es que se debe a ‘Pacificador'», dijo Gunn. «Originalmente pensé que ‘Peacemaker’ saldría el próximo mes. Había muchas cosas que estaban fuera de nuestro control, de modo que ‘Peacemaker’ saldrá ahora y, al final del día, quería que todos pudieran ver ‘Superman’ que quisieran, incluso aquellas personas que no podían llegar a un teatro antes de ‘Peacemaker’. Y esa es realmente la razón para ello «.

«Superman» continuará jugando en los cines incluso cuando se lance en plataformas digitales.