James Gunn cerra los rumores sobre Robin que aparece en ‘The Batman 2’

James Gunn está cerrando rumores sobre Robin apareciendo en «El Batman Parte II. «

Después de que la especulación de los fanáticos se extendió en línea de que la maravilla del niño aparecería en la muy esperada secuela de Matt Reeves, Gunn tomó Trapos el viernes para aclarar el récord. Escribió que un equipo muy pequeño en DC realmente ha leído el guión de «The Batman Part II», y que toda la información externa es «sin sentido».

«Chicos, por favor, dejen de creer estas tonterías», escribió. «Creo que seis de nosotros hemos leído el guión. Nadie sabe nada sobre ‘The Batman 2.'»

Esta no es la primera vez que el director de «Superman» intenta sofocar los rumores de fanáticos. En una publicación de hilos anteriores el lunes, El escribió«Cualquier cosa que haya escuchado sobre esa película está inventada o una suposición. Nadie en el mundo sabe nada sobre el concepto de la historia, excepto cuatro personas».

Descubrimiento de Warner Bros. Lanzó una carta a los accionistas el jueves anunciar la producción en «The Batman Part II» comenzará en la primavera de 2026 para un lanzamiento objetivo en octubre de 2027. La carta también promocionó varios otros proyectos de DC próximos, como «Clayface«»Supergirlista» y «Mujer maravillosa. «

«En la película, James Gunn está ocupado preparando las próximas entregas de la Super Familia de DC, incluida ‘Supergirl: Woman of Tomorrow’ (2026), ‘Clayface’ (2026) y la próxima ‘Mujer Maravilla'», decía la carta. «Además, ‘The Batman II’ (2027) se está preparando para comenzar a filmar la próxima primavera, entre varios otros proyectos en desarrollo. La visión de 10 años para el universo de DC también incluye una emocionante matriz de proyectos de televisión, incluido ‘The Penguin’, la nueva temporada de ‘Peacemaker’ y la omisión de ‘Lucas’ en 2026. En un camino más amplio y mided, la más amplia a través de la supervisión de DC, la supervisión de los estudios de DC, la supervisión de los estudios de DC, la supervisión de los estudios de DC aumentará a los estudios de DC. Esfuerzos: de cine y televisión hasta productos de consumo, juegos, experiencias y social «.