James Franklin podría ser reemplazado por un entrenador de 63 victorias con importantes vínculos con Penn State

En los deportes se dice que no hay que dejar que una derrota se convierta en la siguiente. Desafortunadamente para Estado de Pensilvaniaeso es exactamente lo que sucedió en su última derrota ante Northwestern. Volviendo a su derrota de la Semana 5 ante el No. 6 Oregon, los Nittany Lions ahora han perdido tres seguidos por primera vez desde 2021, una temporada que terminó en 7-6.

Ese es exactamente el tipo de resultado que podría volver a ocurrir, o algo peor, si el entrenador James Franklin no logra que su equipo vuelva a encarrilarse. Por otra parte, Franklin ya podría tener tiempo prestado, ya que el calendario solo se volverá más difícil en los próximos seis juegos que incluyen a los oponentes No. 1 Ohio State y No. 7 Indiana.

«Asumo toda la responsabilidad por todo esto», dijo Franklin después del partido. «Contraté a todo el personal, recluté a todos los jugadores. Creo en todos ellos. Pero no lo estamos logrando ahora».

Fue cuestionado tras la derrota ante Oregon. Se volvió real después de molesto contra UCLA. Ahora, después de una vergonzosa derrota ante la humilde Northwestern, es innegable: James Franklin está en un aprieto. ¿Pero quién podría reemplazarlo si lo despiden?

Penn State sufrirá su tercera derrota consecutiva, 22-21 en casa ante Northwestern. ¿Puedes creer que OT contra Oregon fue hace solo 2 semanas? El programa de James Franklin se esfumó por completo en el lapso de 15 días. Irreal. —Stewart Mandel (@slmandel) 11 de octubre de 2025

James Franklin podría ser reemplazado por Matt Rhule de Nebraska

Si el director atlético Pat Kraft decide dejar Franklin, se convertiría en una de las mayores vacantes laborales en el fútbol universitario. Eso atraería mucho interés de los mejores entrenadores de todo el país, incluido Matt Rhule de Nebraska, quien Bill Bender de las noticias deportivas Sugerida sería la mejor opción.

«¿Por qué Rhule se iría a otra escuela del Big Ten? Rhule estaría en su alma mater, donde jugó de 1994 a 1997», escribió Bender. «Está previsto que Rhule gane 8,5 millones de dólares como entrenador de Nebraska esta temporada, por lo que no sería un movimiento barato. Esta seguiría siendo la contratación más popular, sin lugar a dudas».

El entrenador de 50 años está en su tercera temporada en Nebraska, con marca de 5-1. Con los Cornhuskers, tiene marca de 17-14 en general. Combinado con sus períodos anteriores en Temple y Baylor, Rhule posee un récord de carrera de 64-57 con un resultado entre los 25 primeros: un ranking número 13 en 2019 con los Bears.

Por lo general, es en su tercer año en un programa cuando Rhule encuentra su ritmo y logra victorias de dos dígitos. Quién sabe, Rhule podría obtener esa victoria el 22 de noviembre cuando los Nittany Lions reciban a Nebraska en el Beaver Stadium.

Matt Rhule tiene otra fuerte conexión con Penn State

Además de ser su alma mater, hay otra gran razón por la que Rhule tiene sentido como el próximo entrenador en jefe de Penn State: su relación con Kraft. Los dos trabajaron juntos durante su estancia en Temple.

Irónicamente, fueron responsables de una de las derrotas más vergonzosas de Franklin cuando los Owls vencieron a Penn State 27-10 en 2015.

Rhule también elogió a Kraft. este verano pasadoelogiando su enfoque de liderazgo y responsabilidad.

“Lo que hace Pat es entrar, elevar el nivel de expectativas y eliminar las excusas”, dijo Rhule. «Estás aquí para jugar por campeonatos. Y si quieres hacer eso, tiene que haber una cierta inversión por parte de la universidad. Sé que él hace esa inversión y luego espera que rindas».

Es seguro decir que Franklin no está cumpliendo con esas expectativas en Year 12, mientras continúa haciendo historia no deseada. No sólo sigue luchando contra oponentes clasificados, sino que ahora está perdiendo contra equipos a los que solía vencer, incluido un equipo de UCLA con marca de 0-4 que despidió a la mayor parte de su cuerpo técnico.

La derrota ante Northwestern convirtió a Penn State en el primer equipo de FBS en las últimas tres décadas en perder juegos consecutivos como Favoritos de al menos 20 puntos.según CBS Deportes.