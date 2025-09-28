James Franklin de Penn State aborda una llamada cuestionable contra Oregon

Tercero Estado de Penn Rallado en un tiroteo defensivo de batalla El sábado contra el número 6 de Oregon, pero los Nittany Lions se quedaron cortos, y una decisión de último minuto del entrenador en jefe James Franklin siguió en cuestión después.

Penn State (3-1) regresó de 17-3 hacia abajo en el último cuarto para tirar dentro de un punto, 17-16, en el pase de touchdown de 7 yardas del mariscal de campo Drew Allar a Devonte Ross con 30 segundos restantes en el juego. En lugar de realizar una conversión de dos puntos para llevar la victoria, Franklin optó por un punto extra y un empate de 17-17, lo que condujo a tiempo extra y una derrota de 30-24 en el segundo período extra. Posteriormente se mantuvo junto a la decisión.

«No, íbamos a tener un ambiente tremendo y una muy buena oportunidad», Franklin dijo a los periodistas después. «Obviamente, bajamos y anotamos. Sentimos que estábamos en una muy buena posición para que nuestra defensa se detuviera».

«Hicieron algunas jugadas significativas. Pero no, teníamos ganas de ir a tiempo extra en casa con la ventaja de la multitud que íbamos a tener, nos daría la mejor situación», agregó Franklin.

La ventaja de campo local de Penn State no es suficiente contra Oregon

Penn State disfrutó de la ventaja del campo de origen en Happy Valley en general, con otro apagón entre 111.015 fanáticos en las gradas para el juego en horario estelar. Los Nittany Lions tienen un récord de 13-8 cuando la escuela tiene un blanco oficial para el juego, y Penn State tiene una de las ventajas del campo más fuerte del país en general.

No perturbó a los Ducks (5-0), lo que anotó un touchdown en tanto tiempo y selló el juego con una intercepción en el segundo tiempo extra. Oregon solo tenía cuatro penalizaciones para el juego, ya que el ruido de la multitud no perturbó a los patos.

«Pensé que nuestros jugadores manejaron a la multitud. La multitud no hizo una sola jugada, ¿verdad?) Tus jugadores hicieron jugadas hoy», Lanning dijo a los periodistas después. «Eso apareció en este juego».

Penn State tomó la ventaja, 24-17, en el primer tiempo extra cuando Kaytron Allen anotó en una carrera de touchdown de 4 yardas. Los Ducks respondieron con el lanzamiento de touchdown de 2 yardas del mariscal de campo Dante Moore a Jamari Johnson, y los Ducks siguieron adelante, 30-24, en el segundo cuadro adicional en el pase de touchdown de 25 yardas de Moore a Gary Bryant Jr.

James Franklin se dirige a la llamada

Saltar la conversión de dos puntos no fue la única decisión cuestionable de la noche.

Franklin tuvo el despeje de Nittany Lions de la línea de 26 yardas de Oregon en el tercer cuarto con el juego empatado 3-3. Oregon luego tomó la pelota 80 yardas en 10 jugadas para el primer touchdown del juego, un pase de touchdown de Moore a Dierre Hill, para una ventaja de 10-3.

«Tenemos el libro de análisis en la banca, como todos lo hacen. Revisamos esos escenarios», explicó Franklin. «El despeje se convierte en un desafío cuando lo despegues en la zona de anotación. Entras por un despeje de yardaje corto o una situación en la que llamamos un» despeje del cielo «, donde vas a fijarlos profundamente».

«Cuando decides no hacerlo, y luego lo pateas en la zona de anotación, entonces deberías haber ido por ello», agregó Franklin. «Eso magnifica la decisión que tomó».