James Franklin aborda una tendencia vergonzosa durante la tenencia de Penn State

Si ha habido una crítica a James Franklin durante su Estado de Penn tenencia, ha sido su incapacidad para ganar grandes juegos. Es algo que ha sido un tema candente cada año y seguirá siendo.

El sábado por la noche, frente a una multitud del estadio de Beaver con entradas agotadas de 111,015, el tercer ranked Nittany Lions siguió el sexto rango Oregón 17-3 en el cuarto trimestre. Se unieron para empatar el juego con 30 segundos restantes en un pase de touchdown de Drew Allar a Devonte Ross. Sin embargo, si ha estado prestando atención al récord de Franklin contra las escuelas de los seis primeros, sabía cómo iba a jugar el tiempo extra.

Después de que ambos equipos anotaron un touchdown en la primera sesión adicional, Oregon tomó la delantera en un pase de touchdown de Dante Moore a Gary Bryant, Jr., después de perderse la conversión de dos puntos, Penn State tuvo la oportunidad de ganar el juego con un touchdown y su propia conversión de dos puntos. Nunca tuvieron una oportunidad como ALLAR lanzó una intercepción En la primera jugada, y fue así, una pérdida de 30-24. Otra derrota ante un equipo AP Top 25 de clasificación entre los seis años para Franklin.

James Franklin reconoce el récord contra los equipos de los seis mejores.

Penn State ha perdido 15 juegos consecutivos bajo Franklin contra AP Top 25 equipos. Tiene 2-21 en general en esos juegos. El único entrenador con un récord peor es la ex leyenda de Virginia Tech Frank Beamer, quien fue 2-24 en esos juegos. Franklin reconoció las críticas después de perder ante los Ducks.

«Miro un poco toda la imagen» dijo Franklin. «Entiendo esa narración. Realmente no es una narración; es de hecho. Son hechos. Lo entiendo. Pero trato de mirar la imagen completa y lo que hemos podido hacer aquí. Pero al final del día, tenemos que encontrar una manera de ganar esos juegos. Me da cuenta y la responsabilidad.

«Entiendo la frustración que viene con una base de fans que se invertirá y le importa. Lo entiendo».

Los números no mienten, y Franklin actualmente tiene una oportunidad más restante en su calendario de 2025 para cambiar la narrativa. Los Nittany Lions viajarán a Columbus, Ohio, para jugar a Ohio State mejor clasificado el 1 de noviembre. Sería impresionante si los Buckeyes no fueran un equipo de los seis de los seis. Su única otra oportunidad de temporada regular en un equipo que puede clasificarse entre los seis primeros es Indiana en noviembre.

Paul FineBaum vio que volver en agosto

Antes de que comenzara la temporada el mes pasado, Paul Finebaum de ESPN predijo pérdidas como esta para Franklin y Penn State.

«Es solo uno de estos momentos de ‘Tengo que verlo para creerlo'». dijo FineBaum. «Es un entrenador de primera línea y un entrenador entre los 10 mejores, pero hasta que gana lo que considero que es el juego final, no puedo comprarlo, y solo tendría que apostar aquí a fines de agosto que James Franklin encontrará alguna forma de arruinar esta temporada, probablemente incluso en el juego del campeonato nacional».

Todavía es posible que Penn State entre en el playoff de fútbol universitario de 12 equipos. Su margen de error es menor después de la pérdida a Oregon. Tendrán que vencer a Ohio State o Indiana para volver en el campo de 12 equipos. Las victorias sobre ambas escuelas ciertamente lo harían, pero el margen de error hace que cada juego sea más grande el resto de la temporada.