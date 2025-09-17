James Corden impresiona en Broadway Play

Estoy entre los muchos miembros potenciales de la audiencia para «Arte«, El nuevo renacimiento de la obra astuta de Yazmina Reza, que nunca ha pensado mucho en James Corden. Eso no quiere decir que no haya pensado mucho de Él: por los clips que he visto de su programa de entrevistas de CBS ahora concluido, parece que el juego y el ganador. Desafortunadamente, su giro ganador de Tony en «One Man, Two Guvnors», en 2012, es anterior a mis años de teatro máximos; Para muchos en mi cohorte, Corden era una máquina de generación de contenido, que amplía segmentos de «karaoke compartido» que eran divertidos pero efímeros.

Corden se retiró de unos dos años del final de su «Late Late Show», Corden se reafirma como un importante actor de teatro, y su turno como el vértice más oscuro de un triángulo de la amistad, solo, haría la nueva producción de esta sátira social resbaladiza que vale la pena ver. Felizmente, sin embargo, las profundidades de la obra recompensan una segunda mirada en Broadway (después de una carrera de 1998 que ganó el Top Tony). El clima actual de Broadway ha sido grueso en el suelo con avivamientos de títulos familiares anclados por estrellas de renombre; Las actuaciones en «Art», incluyendo y especialmente Corden’s junto a Cannavale bobby y Neil Patrick Harris – Argumentar esto como algo más urgente que eso.

La obra, traducida del francés por Christopher Hampton, se refiere al terreno de la amistad masculina heterosexual, un tema gratificante para un dramaturgo experto, dado la cantidad de subtexto debajo de la superficie, pero desafiante para dramatizar por la misma razón. (Una solución al problema de que tanto no se dijo entre los amigos: los tres se dirigen a la audiencia en Soliloquys en varios puntos. El director Scott Ellis y la diseñadora de iluminación Jen Schriever, cambiando las luces a medida que entramos en las mentes de los personajes, hacemos que estas transiciones aterren). El término «lienzo» se usa asesoramente, ya que no está claro al principio si la pintura se ha aplicado en absoluto. Es blanco sólido. El Marc de Cannavale es rechazado por el juicio de Serge, mientras que el Yvan de Corden, el tipo de viejo amigo que uno mantiene más allá del punto, uno recuerda lo que le gustaba, está feliz de ser parte de la conversación.

La otra obra más conocida de Reza en Estados Unidos, «Dios de la carnicería», colocó dos fuerzas, dos parejas casadas que representan clases sociales ligeramente pero insistentemente divergentes, en conflicto. Con una fiesta de tres, las cosas son más complicadas: en el transcurso de la obra, las distinciones que parecían pequeñas al principio se amplifican: el orgullo de Serge en su pintura, por ejemplo, se amplifica por cuánto mordisco de sus finanzas representa su precio. Que es un desembolso de efectivo, que, al menos para su clase de parisinos modernos, Serge es cómodo pero no realmente rico, también explica en alguna parte para la ira de Marc. (Una elección probablemente de la practicidad termina con frutos: como la obra tiene un conjunto, los apartamentos de los personajes, del diseñador pintoresco David Rockwell, son efectivamente idénticos pero para lo que está en las paredes. Sus diferencias, en otras palabras, son marginales, incluso cuando esas diferencias se apoderan de sus vidas).

Yvan obviamente es menos acomodado que sus dos compatriotas, y por lo tanto excluidos casi por completo de su conversación de nivel superior sobre cómo están gastando su riqueza, acumula tensión en una explosión directa. Las diversas presiones en la propia vida de Yvan (presiones a las que sus amigos están ciegos) lo empujan a derretirse, lo que parece ser sobre tensiones en torno a su inminente matrimonio, pero termina siendo … bueno, todo. Apenas ayuda que sus amigos no simplemente escuchen oídos, sino que aprovechen la oportunidad para finalmente compartir con Yvan las formas en que piensan que está arruinando su propia vida.

Esta revisión no está destinada a ligar a Cannavale y Harris: la primera es característicamente capaz de conjurar el soporte más inteligente en la habitación, como irritado incluso para ser obligado a explicarse a sí mismo, mientras que el segundo está en su mejor momento al acaparar su nueva inversión. (Justo debajo de la superficie, Harris nos deja entender, es un temor de que haya una broma que no esté obteniendo del todo). Pero es Corden, quien concluye su escena de ira pálida y jadeada de una manera que de alguna manera no se siente llamativa y no ganada, quién es el destacado. Cuando llega a un punto más allá de la razón, es un momento que transforma, primero, nuestro sentido de lo que el artista puede hacer y, entonces, la obra en sí. Hasta el colapso de Corden, la obra ha estado en una tradición de comedias de modales que se extienden desde «Seinfeld» hasta Wilde y Molière; Después de eso, estamos en un terreno más traicionero y, de repente, todo parece posible. La obra en sí se convierte en un espacio en blanco en blanco esperando que los actores la coloreen con algo inesperado.

Lo que puede ayudar a explicar por qué la conclusión de la obra llega a tal fuerza sísmica. Baste decir que las vistas de todas las partes sobre el lienzo vacío, una que, Serge insiste al principio, está afectada por las bandas de color de Rothko-esque, si solo sabe cómo mirar, ha cambiado cuando resuelven su desacuerdo. Ese personaje afirma encontrar dentro de él un hombre que atraviesa una gran distancia tiene un tipo de sentido poético. Los tres personajes terminan lejos de donde comenzaron, habiendo sido empujados allí por un conflicto que al principio parecía ser completamente insustancial. Digamos esto: al menos uno de los actores, que regresa al escenario después de divertirse en el lado más tonta de la cultura pop por un tiempo, también está lejos de donde él ha estado.