James Cook llamado ‘Loser’ después del juego de pretemporada No. 1

En Satruday, el Bills de búfalo Dedicé a los Gigantes de Nueva York para su primer juego de pretemporada. Buffalo no encontró la columna de victorias, perdiendo 34-25. El mariscal de campo de los Bills, Josh Allen, no jugó un chasquido en el juego, ni el corredor James Cook.

Allen nunca iba a jugar en el juego ya que no había una razón para comenzarlo. El jugador de 29 años ya es uno de los mejores mariscales de campo de la NFL, y jugarlo en un juego sin sentido no sería una buena idea.

James Cook está sentado

Pero Cook es una historia diferente. El corredor de 25 años ha tenido los últimos ocho días locos. Hace unas semanas, los Bills informaron al campamento de entrenamiento, y Cook estuvo allí el primer día. El dos veces Pro Bowler participó en simulacros como todos los demás, pero el domingo pasado, las cosas cambiaron.

En lugar de practicar, Cook decidió omitir la práctica y continuó haciéndolo durante el resto de la semana. Cook está buscando un nuevo contrato ya que está en el último año de su acuerdo. Ha habido algunos retiros a través de la NFL esta temporada baja, y Cook ahora se está agregando a la mezcla.

El sábado, Cook apareció con uniforme completo y se calentó con el equipo. Sin embargo, no jugó un chasquido en el juego, lo que probablemente suceda incluso si no se saltó la práctica toda la semana.

Los Bills y Cook aún no han alcanzado un contrato, lo que podría ser una mala noticia para él. El corredor de respaldo, Ty Johnson, mostró señales en el primer juego de pretemporada de que podría asumir el papel de Cook. Johnson solo tenía tres carreras pero corrió para 26 yardas.

Cook llamado ‘Loser’ después del juego de pretemporada No. 1

Si Cook decidió seguir sosteniendo, entonces los Bills podrían avanzar con Johnson como su parte posterior. Michael Haney de Fansided Thinks Cook fue uno de los «perdedores» del primer juego de pretemporada de los Bills.

«Hablando de Cook, podría haber perdido más en el primer partido de pretemporada de Buffalo. Todavía está en medio de una disputa por contrato y decidió no jugar este fin de semana. Sean McDermott hizo saber después del juego que quería jugar, pero se conformó con que participar en los calentamientos». Haney escribió. «No hay duda de que es un corredor de calidad, pero a medida que Ray Davis y Ty Johnson demuestran su competencia, Cook está comenzando a parecer menos necesario para el futuro del equipo».

Cook necesita pensar en cuánto tiempo más quiere sentarse. El equipo ya no quiere darle un contrato a largo plazo a su precio de venta. Y con Cook no practicando, eso ofrece más oportunidades a Johnson, quien podría tomar su trabajo.

Cook podría querer regresar y jugar en el último año de su acuerdo y probar la agencia libre la próxima primavera. Los Bills están en una excelente posición para ganar el Super Bowl, y Cook podría ser un factor clave en si el equipo llega al Super Bowl.

Buffalo se enfrentará a los Chicago Bears en la Semana 2 de la pretemporada en Sunday Night Football esta semana.