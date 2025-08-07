James Cameron defiende solo las películas de avatar

James Cameron dijo en un reciente Entrevista con Rolling Stone que le ha dado su carrera cinematográfica por completo al «Avatar«Franquicia durante décadas con la esperanza de hacer el bien para el mundo y no solo hacer un montón de dinero, que las películas han sido bastante buenas para hacer hasta ahora. La película original» Avatar «del director de 2009 es la película más taquillera de todos los tiempos (no se ajustan la inflación) con $ 2.9 de $ 2.9.

«He justificado hacer películas de ‘Avatar’ para mí durante los últimos 20 años, no en función de cuánto dinero ganamos, pero sobre la base de que es de esperar que pueda hacer algo bueno», dijo Cameron a la publicación. «Puede ayudar a conectarnos, puede ayudar a conectarnos a nuestro aspecto perdido de nosotros mismos que se conecta con la naturaleza y respeta la naturaleza y todas esas cosas».

El director continuó: «¿Creo que las películas son la respuesta a nuestros problemas humanos? No, creo que son limitados porque las personas a veces solo quieren entretenimiento y no quieren ser desafiadas de esa manera. Creo que ‘Avatar’ es una estrategia de caballos troyanos que te lleva a un entretenimiento, pero luego funciona en tu cerebro y tu corazón un poco en cierto modo».

Mientras Cameron finalmente está tratando de expandirse de la franquicia «Avatar» desarrollando nuevas películas «The Devils» y «Ghosts of Hiroshima», planea estar completamente en Pandora por el momento. Está en postproducción en «Avatar: fuego y ceniza«, La tercera película que llega a los cines a finales de este año, y recientemente dijo Imperio que se siente lo suficientemente saludable como para dirigir «Avatar 4» y «Avatar 5».

«Quiero decir, no hay razón para no hacerlo», dijo Cameron antes de su 71 cumpleaños. «Estoy sano, estoy listo para ir. No voy a descartarlo. Quiero decir, tengo que hacerlo de manera vigorosa, para manejar el tipo de volumen y energía del trabajo durante otros seis o siete años. ¿Sabes a qué me refiero? Puede que no pueda hacer eso … [but] Si puedo, lo haré «.

Uno tendría que volver al «Titanic» de 1997 por última vez que Cameron hizo una película que no estaba ambientada en Pandora. Su decisión de pivotar a tiempo completo a las películas de «avatar» ha demostrado ser divisiva con algunos cinefiles que aprecian la salida no «avatar» de Cameron. El director dijo Imperio En 2022, no le importaba quedarse en una franquicia porque «Avatar» es «tan extenso que puedo contar la mayoría de las historias que quiero contar y probar muchas de las técnicas estilísticas que espero explorar».

«La gente siempre nos pregunta: ‘Entonces, ¿por qué siguiste trabajando en lo mismo …’ por qué [George] Lucas sigue trabajando en lo mismo? Por qué [Gene] ¿Roddenberry sigue trabajando en lo mismo? Cameron agregó. ¿Por qué comenzarías de nuevo con algo más que podría no conectarse?

«Avatar: Fire and Ash» se abre en los cines el 19 de diciembre. Dirígete a Sitio web de Rolling Stone para leer la última entrevista de Cameron en su totalidad.