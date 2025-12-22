James Cameron critica la broma de Amy Poehler Globe sobre el matrimonio de Kathryn Bigelow

James Cameron fue el trasero de uno de Amy PöhlerLos chistes más despiadados de los Globos de Oro, uno que ahora llama una “indagación ignorante” a su costa. Hablando en un reciente entrevista con The New York TimesLa ganadora del Oscar por “Titanic” dijo que Poehler llevó las cosas “demasiado lejos” cuando se burló de su matrimonio con Bigelow.

La broma de Poehler se hizo en los Globos de Oro de 2013, donde Kathryn Bigelow Fue nominado a mejor director gracias a “Zero Dark Thirty”. Durante su monólogo de apertura con la copresentadora Tina Fey, Poehler asintió a la controversia en torno a la descripción de la tortura en la película bromeando: «Cuando se trata de tortura, confío en la dama que pasó tres años casada con James Cameron». El público quedó visiblemente sorprendido por la broma, y ​​la estrella de “Zero Dark Thirty” de Bigelow, Jessica Chastain, quedó boquiabierta.

«El comentario de Amy Poehler fue una indirecta ignorante, en un evento que se supone es una celebración del cine y los cineastas, no un asado», dijo ahora Cameron. Los tiempos. «Soy bastante insensible y estoy feliz de ser el blanco de una broma bondadosa, pero eso fue demasiado lejos. El hecho de que la gente lo encontrara divertido muestra exactamente lo que piensan de mí, aunque no tienen idea de quién soy ni cómo trabajo».

Cameron señaló que Hollywood enfrentó a los dos directores durante la temporada de premios 2009-2010, cuando «Avatar» se enfrentó a «En tierra hostil» en varios eventos, incluidos los Oscar. Bigelow se impuso a Cameron para ganar el Oscar al mejor director, mientras que “The Hurt Locker” también ganó el premio a la mejor película.

“Fui el primero en ponerse de pie aplaudiendo”, señaló Cameron sobre cuando Bigelow le ganó el Oscar. «Kathryn y yo pensamos que toda la metanarrativa que nos rodeaba era bastante divertida. Me preocupaba un poco que le quitara credibilidad como cineasta. Empezó a convertirse en una conversación que no giraba en torno a su película, y eso nos molestó a ambos».

Cameron y Bigelow estuvieron casados ​​de 1989 a 1991. Su relación romántica se extendió a sus carreras profesionales, ya que Cameron desarrolló y fue productora ejecutiva de la película de acción de Bigelow de 1991 «Point Break» y coescribió su thriller de 1995 «Strange Days». Cameron apareció recientemente en los titulares por contar El reportero de Hollywood que merecía todo el crédito como guionista de «Point Break», y dijo: «El Gremio de Guionistas me criticó rotundamente por eso. Fue una tontería».

El escritor acreditado de “Point Break”, W. Peter Iliff, reaccionó de una manera declaración a la gente: «Jim Cameron es mi héroe. Quizás soy su mayor admirador y estoy muy agradecido por su fabuloso trabajo en ‘Point Break’. Hay suficiente gloria para todos y es genial que Jim sea reconocido por su trabajo que hizo de ‘Point Break’ la película en la que se convirtió. Es curioso, la película parece perdurar a medida que pasan los años, pero él es el rey y no puedo esperar a ver su nueva película. A todos nos ha encantado todo lo que ha hecho”.

Dirígete a Sitio web del New York Times para leer el perfil de Cameron en su totalidad.