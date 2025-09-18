Jam Hsiao Signs Deal con la música Sony en la asociación de tri-mercado

Mandopop de peso pesado Mermelada de hsiao ha firmado un gran acuerdo con Sony Music Entertainment.

La asociación representa la primera para la música de Sony, que une sus operaciones en China continental, Hong Kong y Taiwán en una estrategia coordinada de tri-mercado para apoyar a un solo artista. La colaboración tiene como objetivo amplificar el alcance global de Hsiao bajo el paraguas de la División de la Región de la Gran China y Mandarín de Sony.

Hsiao, quien debutó en 2007, ha construido una reputación como uno de los artistas más versátiles de Mandopop, ganando al apodo «Rey de Mandopop». El ganador del Premio Golden Melody es conocido por sus poderosas voces en múltiples géneros, incluidos rock, baladas y jazz. Sus golpes en la lista «A Love Song For You» y «Princess» han ayudado a establecerlo como un gran empate, con giras con entradas agotadas en Asia y más allá.

Bajo el nuevo acuerdo, Hsiao comenzará inmediatamente a trabajar en un nuevo álbum mientras planea una importante gira de conciertos que abarca Asia y los mercados internacionales. Sony Music aprovechará su red global para buscar colaboraciones entre la industria, extendiendo el alcance del artista a los nuevos territorios.

«Este no es solo un nuevo capítulo; es un nuevo comienzo», dijo Hsiao. «Asociarse con Sony Music es una oportunidad para impulsar mi sonido aún más y compartir el poder de Mandopop con el mundo. Estoy listo para crear música que golpee duro y se conecta con todos».

«Jam es una fuerza global en Mandopop. Su increíble energía e influencia que rompen las fronteras, y estamos encantados de darle la bienvenida a la música Sony», dijo Andrew Chan, CEO de Sony Music Entertainment Greater China y Mandarin Region, y agregó que la compañía brindaría un apoyo integral de la producción a través de la promoción global.