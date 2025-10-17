Jalen Ramsey de los Steelers expuesto en una fea derrota de TNF ante Joe Flacco y los Bengals

El Acereros de Pittsburgh Fue uno de los equipos más agresivos durante la temporada baja. Fueron y consiguieron Aarón RodgersDK Metcalf y Jonnu Smith para apuntalar la ofensiva. Luego, en defensa, su mayor adquisición fue posiblemente cambiar por un equipo descontento. jalen ramsey desde Delfines de Miami.

Sólo algunas de esas medidas parecieron dar resultados contra el Bengals de Cincinnati el jueves por la noche de fútbol en la semana 7.

Rodgers casi logró una remontada al final del último cuarto, con los Steelers tomando una ventaja de 31-30 con 2:21 restantes después de conectar con Pat Freiermuth en un pase de touchdown de 68 yardas. Terminó la noche con 23 de 34 para 249 yardas, cuatro touchdowns y dos intercepciones.

Smith atrapó uno de esos touchdowns y terminó con tres recepciones para 28 yardas. Metcalf fue segundo en recepción con tres recepciones para 50 yardas, continuando mostrando destellos del potencial de grandes jugadas que hizo que Pittsburgh intentara por él en la pasada temporada baja.

Pero del otro lado del balón, Ramsey tuvo una noche difícil, una que fácilmente podría etiquetarse como su peor actuación como Steeler.

«Jalen Ramsey ha estado cocinado toda la noche». Albert Breer de SI publicadojusto después Joe Flaco conectado con Tee Higgins en un recepción de 28 yardas para poner el balón en la yarda 35 de Pittsburgh. Unas cuantas jugadas más tarde, los Bengals tomaron la ventaja definitivamente con un gol de campo de 36 yardas, sellando la victoria 33-31.

Jalen Ramsey no pudo evitar el ataque aéreo de los Bengals

Flacco, de 40 años, que sólo había estado con los Bengals un total de 10 días después de ser canjeado desde el marrones de clevelandParecía cómodo destrozando la secundaria de los Steelers y parecía apuntar a Ramsey con frecuencia. Terminó la noche con 31 de 47 pases para 342 yardas con tres touchdowns y ninguna pérdida de balón.

Pero la verdadera diferencia vino de sus dos receptores estrella, Ja’Marr Chase y Tee Higgins, quienes se combinaron para 22 recepciones en 33 objetivos para 257 yardas y dos touchdowns. Flacco lo hizo simple: lanzar a los creadores de juego y dejarlos trabajar.

Ramsey fue responsable de varias de esas grandes jugadas, particularmente en las series anotadoras. En el segundo cuarto, lo sancionaron por interferencia de pase en Chase, pero no importó, ya que el receptor de los Bengals anotó de todos modos. Luego, en el último avance de Cincinnati antes del medio tiempo, Ramsey fue derrotado una vez más por Chase, permitiendo dos recepciones para 21 yardas que ayudaron a preparar un gol de campo.

De acuerdo a Enfoque en fútbol profesionalRamsey terminó con una calificación defensiva de 54,7 y una calificación de cobertura de 47,4, sus calificaciones más bajas de la temporada. Permitió cuatro recepciones en cinco objetivos para 35 yardas, incluidas 22 yardas después de la recepción. Esos números podrían actualizarse en las próximas 24 horas, pero la cinta no le hará muchos favores.

Jalen Ramsey viene de su desempeño profesional contra los Browns

Ramsey había estado lidiando con una lesión en el tendón de la corva antes del partido de los Browns en la Semana 6. Pero eso no le impidió tener una de las mejores actuaciones de su carrera esa semana.

Por primera vez en su carrera en la NFL, Ramsey registró dos capturas en un solo juego durante la victoria de los Steelers por 23-9 sobre Cleveland, una actuación que recibió grandes elogios del entrenador en jefe Mike Tomlin (h/t Nación Steelers).

«Ciertamente queríamos asegurarnos de que pudiera impactar el juego», dijo Tomlin después. «No puedo decir lo suficiente sobre Jalen Ramsey, muchachos. Este tipo juega en la esquina exterior, juega níquel, juega profundo libre. Es exactamente lo que esperábamos que fuera, y ciertamente, fue importante hoy».

Sin embargo, después de la actuación del jueves por la noche, es dudoso que Tomlin brinde un respaldo tan entusiasta. Los problemas en los tendones de la corva de Ramsey podrían volver a ser un factor, pero a los 30 años, es justo preguntarse si el tres veces All-Pro corner está empezando a decaer.