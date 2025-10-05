Jalen Hurts Fires 1 línea para explicar las águilas que soplan el plomo de 14 puntos

El Filadelfia Eagles parecía estar navegando por otra victoria en la semana 5 contra el Broncos de Denver. Jugador de ataque Jalen duele encontró Saquon Barkley para un pase de touchdown de 47 yardas a principios del tercer cuarto para dar el Águilas una ventaja de 14 puntos.

Pero las cosas rápidamente cambiaron en el cuarto trimestre. El Águilas No pudieron cumplir el golpe de eliminación con otro puntaje, y los Broncos encontraron su ritmo en la ofensiva.

En los últimos 15 minutos, los Broncos superaron el Águilas 159-42. Denver se aferró a ganar 21-17, entregando a los defensores a los campeones del Super Bowl su primera derrota de la temporada 2025.

Cuando se enfrenta a una pregunta de los medios después del juego sobre lo que sucedió con la ofensiva de Filadelfia en la segunda mitad, Hurts mantuvo su respuesta breve.

«Falta de ejecución. Falta de ejecución» dijo las heridas.

El mariscal de campo reutilizó la frase a la próxima pregunta de seguimiento sobre qué salió mal con el Águilas En general en la semana 5.

«Falta de ejecución».

Águilas, Jalen duele el soplo de 14 puntos vs. Broncos

El plan de juego ofensivo de Filadelfia contra el Broncos estaba claramente centrado en el juego aéreo del equipo. Las heridas intentó 38 pases mientras el Águilas Tuvo solo 11 carreras.

Dos de esas 11 carreras fueron dolores. El mariscal de campo también tuvo otros seis retrasos que resultaron en capturas.

La fórmula funcionó en la primera mitad e incluso a principios del tercer cuarto. Duele el objetivo AJ Brown y Devonta Smith un combinado 18 veces. Smith publicó ocho atrapadas para 114 yardas.

Además del touchdown de 47 yardas a Barkley, Hurts se conectó con Smith para una ganancia de 52 yardas en el segundo cuarto. Dos jugadas después, la Águilas anotó su primer touchdown de la tarde.

Pero la fórmula de pase no funcionó en el cuarto trimestre. El Águilas Publicado menos-4 yardas en sus dos primeras unidades del trimestre.

Después de que los Broncos anotaron su primer touchdown, el Águilas Comenzó su próximo viaje con una penalización de retención. Hurts luego intentó tres pases consecutivos para siete yardas combinadas. En tercer down, el Broncos Sacked duele por una pérdida de 3 yardas.

Denver tomó la delantera para siempre en su próximo viaje. Los Broncos se pusieron dentro de un punto con su segundo touchdown y luego se movieron frente al Águilas con una conversión de 2 puntos.

Después del pase de touchdown a Barkley en la primera posesión de la segunda mitad, Hurts terminó la tarde yendo 7 de 15 para 68 yardas aéreas.

Las oportunidades perdidas de Eagles contra Broncos

La respuesta de «falta de ejecución» de Hurts podría aplicarse a muchas áreas para el Águilas Después de la derrota del domingo. Pero una área principal donde lucha por Filadelfia eran sanciones.

El Águilas Terminó la semana 5 con nueve faltas para 55 yardas. El momento de un par de sanciones fue brutal.

Filadelfia mantuvo su ofensiva en el campo el cuarto y 4 mientras se detenía por un punto con 5:23 restantes en el cuarto trimestre. Hurts conectados con Smith para una ganancia de 30 yardas.

Sin embargo, la conversión regresó debido a una penalización de turno ilegal. El Águilas Luego se desplazó el cuarto y 9.

«Por lo que recuerdo, el reloj era bajo» Hurts dijo de la penalización. “Estás a merced del reloj. Si operamos un poco más rápido, llegamos a la pelota, podemos evitar algo de eso.

«Sin embargo, cuando tienes una moción etiquetada para una obra de teatro, puse eso hacia la operación como una unidad. Y comienza conmigo. Soy dueño de eso. Puedo jugar más inteligente y hacer que funcione, dado lo que estamos haciendo».

El Águilas No tendrá mucho tiempo para corregir sus errores. El equipo visitará el Gigantes de Nueva York en Jueves por la noche de fútbol en cuatro días.