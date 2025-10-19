Jalen Hurts envía un fuerte mensaje de una línea a sus compañeros de equipo de los Eagles justo después de la victoria de los Vikings

Después de dos pérdidas en cinco días a principios de octubre, el Águilas de Filadelfia volvieron a estar en la columna de victorias el domingo. Jugador de ataque Jalen duele llevó a los Eagles a un 28-22 contra el Vikingos de Minnesota durante la Semana 7.

Hurts parecía tan emocionado por poner fin a la racha de derrotas del equipo que comenzó a celebrar justo antes de entrar al vestuario. Según Tim McManus de ESPN, el mariscal de campo gritó un mensaje a sus compañeros de equipo mientras entraba al vestuario.

“No somos [expletive] Ya no somos perdedores (o perdedores)”, dijo Hurts.

McManus informó El audio que capturó en video no estaba claro si el mariscal de campo decía “perdiendo” o “perdedores”. Si bien el intercambio de esas dos palabras altera el significado del mensaje de Hurts, cualquiera de las dos es una frase fuerte para que quien llama la señal después de la victoria.

El entrenador en jefe de los Eagles, Nick Sirianni, también estaba «entusiasmado» después de la victoria.

Hurts estuvo impresionante en la victoria, completando 19 de 23 pases para 326 yardas. Hurts promedió 14,2 yardas por intento y tuvo tres touchdowns sin intercepciones.

Jalen lastima a las estrellas para poner fin a la racha de derrotas de los Eagles

El “ruido” en los medios de Filadelfia fue fuerte incluso cuando los Eagles comenzaron 4-0. Las críticas al equipo se volvieron ensordecedoras después de que los Eagles perdieran partidos consecutivos en las Semanas 5 y 6.

En las dos derrotas, Hurts no registró malos números. Pero no hizo grandes jugadas cuando la ofensiva las necesitaba. Hurts también lanzó una costosa intercepción contra el Gigantes de Nueva York el 9 de octubre.

El mariscal de campo de los Eagles estuvo clave el domingo contra los Vikings. Él conectó con David Smith para un touchdown de 79 yardas en el tercer cuarto para darle a su equipo una ventaja de dos dígitos.

Luego, en el último cuarto, Hurts encontró A.J.Brown por una puntuación.

Hurts volvió a conectar con Brown en posiblemente la jugada más importante de la tarde. marrón arrastrado en un pase de 45 yardas en tercera y 9 con 1:45 restantes en el último cuarto y Filadelfia liderando por seis.

La recepción esencialmente puso fin al juego.

Smith y Brown representaron 304 de las 326 yardas recibidas de Filadelfia. Smith lideró a los Eagles con nueve recepciones y 183 yardas. Brown promedió 30,3 yardas por recepción con 121 yardas recibidas y anotó dos veces.