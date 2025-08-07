Jalen Brunson no solo 2 guardias en la NBA

Mucha atención en el New York Knicks ha estado en su nuevo acuerdo con Mikal Bridges, que ahora tiene un Extensión del contrato principal con el equipo, que es un acuerdo de cuatro años y $ 150 millones. Pero, el Kingpin de los Knicks sigue siendo el gran Jalen Brunson.

Es suficiente decir que Brunson es la cara de esta franquicia. Él es el corazón y el alma de los Knicks, y es uno de los líderes clave del equipo. Ahora, los New York Knicks se están preparando para su Temporada 2025-26Y Brunson y el nuevo entrenador Mike Brown esperan que este sea el año en que puedan llegar hasta el campeonato. Sería bastante dulce si también lo ganaran.

Ahora, Brunson ha sido clasificado en un nuevo recuento de los mejores guardias de la NBA, y solo se queda atrás de otros dos guardias en la asociación. Tal vez él también pueda superarlos en algún momento.

Jalen Brunson de New York Knicks es el número 3

Clasificar a los guardias de la NBA no es una tarea fácil, pero Frank Urbina lo ha hecho. En Función publicada el lunes 4 de agosto para Hype HypeUrbina clasifica a todos los guardias en la NBA y nombra lo mejor. «La posición del armador es una de las más cargadas de la NBA hoy, con varios votantes de MVP, así como el ganador de MVP absoluto para 2024-25, a quien le fue bastante bien en este ejercicio», señala en la función.

Él tiene Brunson En el número 3, solo detrás de Luka Doncic de los Lakers y Shai Gilgeous-Alexander de Oklahoma City. Este reportero presentaría el caso de que Brunson debería estar por delante de Doncic, pero a cada uno el suyo.

El salario de Brunson para el La temporada 2025-26 es de $ 34,944,001haciéndolo 46º en generalY es realmente un robo para los Knicks. En la característica, Urbina lo llama el «jugador más importante de los New York Knicks en una década» y dice que Brunson continúa «jugando a nivel de élite la temporada pasada, ganando el jugador del año del año, terminando el top 10 en la votación de MVP y ganando el segundo equipo All-NBA del equipo All-NBA por segundo año en una fila».

Jalen Brunson está ‘respondiendo a la pregunta’ sobre sus habilidades

«Brunson también pudo llevar a Nueva York a las finales de la conferencia por primera vez desde el año 2000 la temporada pasada, ya que los Knicks llegaron a dos juegos de llegar directamente a las Finales de la NBA», Agrega. «Entonces, aunque hubo preguntas sobre si Brunson puede ser el mejor jugador en un verdadero contendiente al campeonato, parece que el ex destacado de Villanova está comenzando lentamente a responder esas preguntas».

Los Knicks han llegado a depender en gran medida de Brunson, y eso probablemente continuará durante la temporada 2025-26. Es mejor que continúe, porque es una de las piezas principales del rompecabezas de llevar a los Knicks a un campeonato. La entrega de Brunson en la cancha puede variar un poco del pasado, con un nuevo entrenador en jefe en Brown en la parte superior, pero será el mismo jugador que los Knicks han llegado a conocer y amar. Será un armador de la NBA en la lista A en los próximos años.