VIVA – Jalangeuna empresa Tecnología financiera Liderando, no solo conocido por la innovación en Comercio de alta frecuencia (Hft) en el mercado divisaspero también por su fuerte compromiso en apoyar a las comunidades locales en Indonesia. Además de avanzar en el mercado financiero, Jalange Priorizar constantemente las actividades de caridad, asegurando que la comunidad también sienta su éxito.

En los últimos meses, Jalanx ha realizado una serie de actividades de donación, especialmente en vacaciones islámicas. El 6 de junio, el Sr. Yogi Frasetyo Mola como representante de Jalanx, distribuyó carne de sacrificio a las personas necesitadas, ayudando a las familias a celebrar con plena dignidad y alegría. Esta iniciativa fue bien recibida por la comunidad y confirmó el valor del cuidado y el afecto de Jalanx.

Jalanx también continúa celebrando su programa insignia, «Kampung Hero», que se centra en mejorar las condiciones de vida de las comunidades rurales en toda Indonesia. A través de esta iniciativa, la compañía ha canalizado las necesidades básicas como el arroz, la comida diaria y otras necesidades importantes directamente para los hogares necesitados.

Al mismo tiempo, Jalanx continúa fortaleciendo su base como una empresa de FinTech de confianza. En la actualidad, la Compañía está en el proceso de presentar la aprobación de Bappeebti bajo el OJK, con el objetivo de proporcionar la máxima protección y plena confianza a los clientes. Este paso refleja el compromiso continuo de Jalanx en la presentación de un servicio seguro, confiable y superior para todos los miembros.

Estos esfuerzos muestran que Jalanx no es solo una compañía financiera, sino un socio comunitario, que se compromete a empoderar a la comunidad, mejorar la calidad de vida y construir un futuro mejor juntos.

Para obtener más información y ser parte de la comunidad Jalanx, visite www.jalanconnect.id.