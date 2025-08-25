Jalan Gatot Subroto frente al DPR fue cerrado por una manifestación, la policía se asegura de que el camino de peaje no esté perturbado

Yakarta, Viva – Flujo de tráfico en Tol En el frente del edificio RPD/MPR RI, lunes 25 de agosto de 2025, todavía suave, aunque la demostración de estudiantes tuvo lugar frente al edificio del Parlamento.

«Porque la carretera de peaje sigue siendo suave, la comunidad aún puede cruzar frente al DPR/MPR», dijo el jefe de la sección de operaciones de la Dirección de Tráfico de la Policía de Metro Jaya, comisionado adjunto Robby Hefadus, lunes 25 de agosto de 2025.

Sin embargo, para los vehículos que cruzaron el carril inferior desde Semanggi hasta Slipi, la policía impuso un desvío a las puertas de la jóvenes de África de Asia. Dijo que el carril delantero del DPR, mientras que no podía ser aprobado por vehículos públicos o privados.

«Desde la dirección de Semanggi a Slipi mientras cambiamos primero a la puerta juvenil. Por lo tanto, no puede cruzar el frente del DPR porque hay una demostración de los estudiantes», dijo.

El punto de transferencia actual está debajo del Ladokgi, cerca de la puerta de 9 GBK. El vehículo está dirigido a la izquierda para regresar a Semanggi y luego ir a Slipi a través de la presa Hilir (Benhil).

Mientras tanto, para los autobuses Transjakarta, aún se puede usar la ruta del corredor que cruza frente al DPR. Pero la policía afirmó que si la masa de la acción se fuera más grande, el autobús se desviaría.

«Transjakarta actualmente todavía puede cruzar lentamente frente al DPR. Pero si las masas están más llenas, hemos coordinado con el TJ para cambiar la ruta a Slipi», dijo.

Con respecto a la densidad de tráfico, Robby dijo que la congestión había ocurrido bajo Ladokgi debido a muchos automovilistas que estaban confundidos por la transferencia de corrientes. Pero después de recibir una explicación, la corriente se controla nuevamente.

«La densidad es solo porque la comunidad pregunta a los oficiales de ruta alternativos si quieren ir a Slipi. Después de recibir dirección, entienden», dijo nuevamente.