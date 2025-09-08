Jalan Fatmawati cerca de la estación Cipete Raya se cierra temporalmente después del incendio, esta es la condición del servicio MRT hoy

Yakarta, Live – PT Sra. Yakarta (Perserooda) reveló que el MRT continúa operando después del incendio en el patio de comidas Camino RS Fatmawati Raya No.25, RT.1/RW.6, Gandaria Selatan, Cilandak, South Yakarta, precisamente cerca de la estación Cipete Raya.

Leer también: No por la manifestación, esta es la condición de los profesores de UPI que han perdido una semana y se han reunido



«En cuanto a la condición de los activos MRT de Yakarta en general, es seguro y hoy no hay daños y servicios operativos que ocurran normalmente», dijo el jefe interino de la División de Secretario Corporativo de PT MRT Yakarta (Perseroda), Ahmad Pratomo, lunes 8 de septiembre de 2025.



Refrescarse en la ubicación del incendio que golpeó el patio de comidas en Fatmawati

Leer también: El sospechoso es una manifestación en el DPRD de Batang para aumentar a 5 personas, 2 drogas positivas



Mrt Yakarta también coordinó con la agencia contradictoria Fuego y rescate (Gulkarmat) South Yakarta para extinguir el gallo rojo.

Mientras tanto, Jalan Fatmawati Raya, precisamente alrededor de la estación Cipete Raya, South Yakarta, fue cerrado temporalmente desde las dos direcciones de la cola de fuego que ocurrió anoche. El proceso de enfriamiento aún se lleva a cabo para que el camino esté temporalmente cerrado. Esto fue revelado por el oficial de piquetes South Yakarta Gulkarmat Sudin Triyanto.

Leer también: 3 Se identificó el cuerpo de una víctima de helicóptero en el sur de Kalimantan, ¡esta es su identidad!



«Todavía estamos cerrando el camino hasta que se completa el proceso de enfriamiento», dijo Triyanto.

Los bomberos todavía están tratando de enfriarse, mientras que en Jalan Cipete Raya, precisamente en la estación MRT, todavía estacionaba una serie de camiones de bomberos.

Varios vehículos que pasarán por la carretera se desvían temporalmente, pero las condiciones de tráfico en el área son monitoreadas aún no están demasiado llenas.

Triyanto dijo que después de que se completara el proceso de enfriamiento, el camino se reabriría. (Hormiga)