Jalan Fatmawati cerca de la cipete Raya MRT estaba paralizado por el fuego, ahora era suave de nuevo

Yakarta, Viva – Tráfico en Camino RS Fatmawati Raya No.25, RT.1/RW.6, Gandaria Selatan, Cilandak, South Yakarta, precisamente cerca de la estación Cipete Raya, finalmente regresó sin problemas después de estar totalmente paralizado. fuego Foodcurt en el área.

Leer también: Jalan Fatmawati cerca de la estación Cipete Raya se cierra temporalmente después del incendio, esta es la condición del servicio MRT hoy



«La condición en 11 está abierta, el flujo de tráfico vuelve a la normalidad», dijo el jefe de la Unidad de Tráfico de la Policía del Metro del Sur de Yakarta, Comisionado de Policía Mujianto, el lunes 8 de septiembre de 2025.



Los camiones de bomberos se encuentran en el área de la estación Cipete Raya MRT

Leer también: ¡El congelador explotó, Foodcurt Fatmawati estaba ardiendo! 10 puestos están quemados, pérdida de Rp1.2 mil millones



Los vehículos desde la dirección del bulus de Lebak hasta el blok my viceversa pueden pasar sin obstáculos. Las actividades de los residentes locales también parecían recuperarse gradualmente después de toda la noche se sacudieron por el pánico.

Para tener en cuenta, Pt MRT Yakarta (Perserooda) reveló que el MRT continúa operando después del incendio en patio de comidas Jalan Fatmawati Raya Hospital No.25, RT.1/RW.6, Gandaria Selatan, Cilandak, South Yakarta, precisamente cerca de la estación Cipete Raya.

Leer también: Fuego de la casa en Kalideres, 2 personas asesinadas



«En cuanto a la condición de los activos MRT de Yakarta en general, es seguro y hoy no hay daños y servicios operativos que ocurran normalmente», dijo el jefe interino de la División de Secretario Corporativo de PT MRT Yakarta (Perseroda), Ahmad Pratomo, lunes 8 de septiembre de 2025.

Anteriormente informó, un gran incendio golpeó una hilera de patio de comidas en el área de Jalan Fatmawati Raya No.25, Gandaria Selatan, Cilandak, South Yakarta, el domingo por la noche, 7 de septiembre de 2025.

El incendio se amplió rápidamente después de ser supuestamente originario de un motor de congelador, uno de los inquilinos de alimentos. El jefe de la Oficina del Servicio de Bomberos y Rescate del Sur de Yakarta (Gulkarmat), Syamsul Huda, dijo que el primer informe se recibió alrededor de 23.39 WIB de un residente llamado Trisna.

Se dice que el incendio comienza desde el puesto de pollo de carne en el área del patio de comidas, luego se extendió a al menos otros 10 puestos, incluidos puestos satay, martabak y talleres de neumáticos.

«, El fuego se amplió rápidamente después de una explosión del congelador. En ese momento fue intentado por testigos extinguido, pero no tuvo éxito», dijo en su declaración el lunes 8 de septiembre de 2025.