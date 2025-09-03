Jakobi Meyers rompe el silencio sobre la solicitud de comercio de los asaltantes

La temporada regular de la NFL está a punto de comenzar, y la Las Vegas Raiders Todavía no he resuelto la situación con el inicio del receptor abierto Meyers. Solicitó un intercambio del equipo después de que las dos partes no pudieron acordar una extensión de contrato.

Los asaltantes parecen firmes sobre no intercambiar meyersPero sigue siendo algo persistente sobre el equipo. Por primera vez desde que se produjo las noticias, Meyers se dirigió a dónde están él y los Raiders en la situación del contrato.

«Ni siquiera lo sé. Vamos a descubrir juntos», dijo Meyers, Según Ryan McFadden de ESPN.

Meyers no ha amenazado con aguantar, y ha estado practicando con el equipo. No ha estado aplicando presión sobre el equipo para que descubra su futuro en este momento.

Si bien Meyers ha solicitado un intercambio, parece que está dispuesto a regresar a Las Vegas si las dos partes pueden llegar a un acuerdo sobre un contrato.

«Si (ellos) me quieren aquí, entonces genial. Si me quieren aquí, veremos dónde caen las fichas», dijo Meyers, por McFadden.

Meyers fue el mejor receptor abierto de los Raiders la temporada pasada, por lo que es lógico que lo quisieran en el equipo. Dicho esto, parece que Las Vegas no se vende por pagarle a largo plazo.