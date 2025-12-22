Jakmania está furiosa tras la caída de Persija en Padang, el VAR y el Game Plan están en el punto de mira

Jacarta – Fracaso persia Yakarta desde Semen Padang provocó una ola de decepción por parte de jakmanía. No sólo el resultado final 0-1, los seguidores de Kemayoran Tiger destacaron el desempeño del equipo, las decisiones técnicas del entrenador e incluso la polémica arbitral que resurgió en el partido.

Esta fuerte reacción se vio en las redes sociales, especialmente en la columna de comentarios de la carga oficial de Persija en la plataforma X, poco después de que terminara el partido en el estadio Gelora Haji Agus Salim, Padang, el lunes 22 de diciembre de 2025.

Varios jugadores de Jakmania expresaron su frustración por la alineación de jugadores y la estrategia implementada por el técnico del Persija, Maurício Souza. Un comentario destacó la decisión de enviar a la banca a jugadores extranjeros en partidos importantes.

«Simplemente vendes jugadores extranjeros. Hay cuatro jugadores extranjeros en la banca para este partido, ¿cuál es el punto?» escribió una Jakmania. Cuestionó la coherencia del objetivo de campeón establecido anteriormente.

Otra crítica apunta a la manera de jugar de Persija, que se considera estancada. Jakmania evaluó que el plan de juego no estaba desarrollado y que los reemplazos de jugadores a menudo se hacían demasiado tarde.

«Souza cambió de jugadores demasiado tarde. El plan de juego no se desarrolló, se estancó», escribió otro. Un tono similar también surgió con respecto a la falta de rotación en situaciones de retraso.

«El entrenador tardó mucho en cambiar a sus jugadores. Ah, qué lástima, aunque su oponente jugó muy mal. Eso lo pone de mal humor». escribió jakmania

La decepción de los aficionados no podía separarse del dramatismo del partido. Persija tuvo que jugar con diez jugadores a partir del minuto 37 después de que Figo Dennis recibiera una segunda tarjeta amarilla.

El desastre llegó en el minuto 83 cuando Jordi Amat Marcó un gol en propia puerta que puso por delante a Semen Padang. La situación de Persija se volvió aún más difícil en el tiempo de descuento después de que Fabio Calonego recibiera una tarjeta roja directa después de que el VAR dictaminara que le había dado un codazo a un jugador contrario.

El drama alcanzó su punto máximo en el minuto 90+10. Persija marcó un gol de patada Emaxwell Souzapero el árbitro lo anuló luego de que una revisión del VAR indicara que hubo una infracción anteriormente en el proceso de ataque. Esta decisión provocó protestas de los jugadores y añadió más leña a la decepción de Jakmania.

El propio Emaxwell Souza expresó sus emociones a través de Instagram Story. “Lo que pasó hoy es inexistente”, escribió acompañado de un emoticón de cara de enfado.