Jake Tapper de CNN golpea la demanda de ’60 minutos ‘de Trump como’ mierda ‘

Jake Tapper No se pusieron palabras al denunciar la demanda del presidente Trump contra CBS Noticias sobre un segmento de «60 minutos», que Paramount Global se resolvió al pagar a Trump $ 16 millones.

«Diré esto con orgullo debajo del Banner de Paramount+, que es: esa demanda fue una mierda contra los ’60 minutos ‘», dijo Tapper el jueves en la Cumbre de los Buscadores de Verdad de Variety & Rolling Stone en Nueva York, refiriéndose al patrocinio del evento del streamer de suplenteo.

El presentador de CNN y el corresponsal jefe de Washington fueron entrevistados en el escenario por Variedad Coeditor en jefe Ramin Setoodeh.

Tapper dijo que «la edición se realiza todo el tiempo» en las noticias de televisión y «No había sesgo» con la edición de «60 minutos» de una entrevista con la vicepresidenta Kamala Harris (quien era la rival de Trump en las elecciones de 2024).

Tapper dijo que ha llamado a una entrevista de junio de 2024 que Trump dio en Fox News en la que le preguntaron la coanfitrión de «Fox & Friends Weekend», Rachel Campos-Duffy, si desclasificaría los archivos de Epstein del gobierno si eligió al presidente. «Sí, lo haría», dijo Trump en la versión que se emitió. Sin embargo, el segmento «Fox & Friends» editó el resto de su respuesta, en la que era menos decisivo: «Creo que lo haría [release the Epstein files]. Creo que es menos porque, no sabes, no quieres afectar la vida de las personas si se trata de cosas falsas allí, porque son muchas cosas falsas con ese mundo entero «.

En la respuesta más larga sobre la pregunta de los archivos de Epstein, Trump «lo vuelve un poco», dijo Tapper. «Ese es un ejemplo más atroz de edición que lo que hizo ’60 minutos ‘con la respuesta del vicepresidente Harris en el Medio Oriente, que fue básicamente una ensalada de palabras y medio».

Tapper alegó que la única razón por la que Paramount resolvió la demanda fue «porque querían el [Skydance-Paramount] fusión para pasar «. (Paramount Global, Trump y el presidente de la FCC, Brendan Carr, han dicho que la demanda de Trump fue separada de la aprobación de la FCC de la fusión). Tapper dijo que cree que CBS News y Paramount habrían ganado la demanda «, pero no fue sobre eso. Se trataba de fidelidad «, dijo. Tapper agregó:» Habrá personas que, su trabajo es mantener a flote a la empresa. Y su trabajo es mantener contentos a los accionistas. Y eso es un riesgo en esta época, independientemente de Donald Trump O no.»

«Ahora hay sed entre algunos para demandar a las organizaciones de medios no con el propósito de justicia o corregir el registro sino en las organizaciones de medios en quiebra», dijo Tapper. «Así que eso es algo real. Y en esta época, creo que las personas deben tener cuidado al respecto. Pero no creo que eso debería cambiar nuestros hechos de lealtad y la verdad y asegurarse de que hablemos con el otro lado de la historia y todo eso».

En enero de 2025, CNN recibió la orden de pagar $ 5 millones en daños. Por difamar a un contratista de seguridad en una historia de 2021 del corresponsal Alexander Marquardt que se emitió durante el show de Tapper. El contratista, Zachary Young, demandó a CNN en 2022, alegando que su sustento fue destruido después de que la red lo acusó de operar en un «mercado negro» para los refugiados afganos que buscan huir del país. En una declaración en ese momento, un portavoz de CNN dijo: «Seguimos orgullosos de nuestros periodistas y estamos 100% comprometidos con informes fuertes, valientes y justos en CNN, aunque por supuesto tomaremos qué lecciones útiles podemos de este caso».

Cuando se le preguntó cómo la cobertura de CNN del presidente ha sido diferente en el segundo mandato de Trump, Tapper dijo que sus publicaciones en las redes sociales obtuvieron más cobertura en su primer mandato. En 2025, algunos de los despotradores de las redes sociales de Trump, como sus amenaza para revocar la ciudadanía estadounidense de Rosy O’Donnell – puede estar «solo tratando de distraer [the] Los archivos de Epstein o la inflación se producen o lo que sea «, y no obtengan el nivel de cobertura en CNN que podrían haberlo hecho en años pasados. Lo que también es diferente en Trump 2.0: Tapper dijo» las personas que tiene a su alrededor «proporcionan» sin barandas, ninguna «, y han pasado los cuatro años anteriores preparándose para» esta agresión en el gobierno «. Además, Tapper dijo que ahora hay un ecosistema de medios de derecha más establecido, que en última instancia ha sido «exacerbar las divisiones en nuestro país».

Al cubrir a Trump, dijo Tapper, no siempre es fácil leer lo que realmente significa el presidente. «Hay lo que Trump dice públicamente. Hay lo que Trump publica en Truth Social. Y luego está lo que Trump y su administración hacen. Y esas son tres cosas diferentes», dijo Tapper. «Personalmente, creo que lo que hace es lo más importante y lo que publica en las redes sociales en medio de la noche es lo menos importante».

Tapper también habló de El fatídico 27 de junio de 2024 debate entre Trump y Biden en el que el ancla de CNN sirvió como co-moderador. «Fue impactante ver en persona», dijo. Después de la respuesta de Biden, donde dijo: «Finalmente vencimos a Medicare», Tapper dijo: «Estaba pensando, ‘Santo mierda. ¿Qué está pasando?’ … no fue un frío … Este era un hombre de 81 años, que, como muchos de 81 años, tuvo buenos momentos y malos momentos».

En el evento, Tapper aceptó el Premio Variety & Rolling Stone Truth de 2025, presentado por su colega Abby Phillip, presentador de la «noche de noticias» de CNN.

En sus comentarios introductorios, Phillip llamó a Tapper un «hombre renacentista moderno» y citó a su éxito de ventas «El pecado original: el declive del presidente Biden, su encubrimiento y su desastrosa elección de volver a funcionar», en coautoría de Alex Thompson. En el libro, Tapper «hace lo que hace mejor: molestar a las personas en el poder haciendo las preguntas incómodas y exigiendo respuestas a esas preguntas», dijo Phillip.

«Obviamente, este no es un trabajo que necesariamente lo hará una persona muy popular», dijo Phillip a la audiencia. «Y podría no hacerte mucho amigo de esas personas en el poder. Y, sin embargo, Jake ha logrado, durante muchos años y a través de muchos presidentes, construyó una carrera basada en su reputación como alguien sin miedo a hacer las preguntas difíciles».

Tapper, de 56 años, se unió por primera vez a CNN en enero de 2013. «Me siento muy honrado de obtener este premio», dijo. «Estoy en una etapa de mi vida ahora donde tengo un poco más de cabello gris y comienzan a darte premios en tu camino por la puerta. Y lo tomaré».