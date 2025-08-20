Jake Paul vs. Gervonta Davis Fast Fast establecida para Netflix Live Match

Es oficial: NetflixEl próximo gran partido de boxeo en vivo se presentará Jake Paul asumiendo el actual campeón mundial de la AMB Gervonta Davis En un enfrentamiento en Atlanta.

Las promociones más valiosas y Netflix anunciaron el enfrentamiento el miércoles. Jake «El Gallo de Dorado» Paul (12-1, 7 Kos) luchará contra el invicto campeón invicto de tres divisiones Gervonta «Tank» Davis (30-0-1, 28 KOs), anunciado como «el día moderno Mike Tyson», que ha noqueado a 28 de sus 31 oponentes hasta la fecha.

La pelea está programada para el viernes 14 de noviembre en State Farm Arena en Atlanta, Georgia, y transmitirá vivir a nivel mundial, solo en Netflix sin costo adicional para los suscriptores. Se anunciará información adicional, incluido el evento principal y los subprocesos, se anunciará en las próximas semanas.

Paul regresará a Netflix luego de su pelea récord contra Mike Tyson en noviembre de 2024. Jake vs. Tank Marks el tercer evento en vivo de MVP en Netflix en 12 meses, después de Katie Taylor vs. Amanda Serrano 3 en julio de 2025, el primer evento deportivo profesional de los todo el mundo en el servicio.

Paul, en una declaración proporcionada por Netflix y MVP, dijo: «Gervonta es un pequeño elfo enojado que ha estado faltando el respeto por mi nombre durante demasiado tiempo. Su apodo podría ser tanque, pero soy un dron FPV y estoy a punto de deshabilitar su trasero. Sí, él es uno de los mejores boxeadores de libras en el mundo, pero mi moto es cualquiera, en cualquier momento, en cualquier momento, en contra de todos los odses, y me gusta primero. David, continuaré con Goliat, y todos van a verme hacerlo, rompiendo los registros de la audiencia nuevamente.

La cofundadora de MVP, Nakisa Berarian, dijo: «Jake Paul y Tank Davis han redefinido el panorama deportivo de combate profesional como los principales combatientes entre el Gen Z y el público Alpha Gen Alpha.» Ahora chocan para determinar la verdadera cara de la próxima generación de Boxing «.

«Esto no es solo una pelea, es un espectáculo que reúne a dos de las figuras más electrizantes en el boxeo hoy», dijo Brandon Riegg, vicepresidente de no ficción y deportes de Netflix. «Estamos construyendo nuestro impulso con los deportes en vivo y dando a nuestros miembros exactamente lo que quieren: un evento masivo y no falso con atractivo global».