Jake Paul llama a Bad Bunny ‘falso estadounidense’ e insta a los espectadores a no verlo

Influencer y boxeador profesional jake pablo acudió a X el domingo para decirle a la gente que apagara el Super Bowl durante la superestrella puertorriqueña mal conejitoPresentación del espectáculo de medio tiempo.

“Apagar intencionalmente el espectáculo de medio tiempo” Pablo escribió. «Unámonos y demostremos a las grandes corporaciones que no pueden hacer lo que quieran sin consecuencias (lo que equivale a audiencia para ellos). Ustedes son su beneficio. Date cuenta de que tienes poder. Apaguen este entretiempo. Un falso ciudadano estadounidense actuando que odia públicamente a Estados Unidos. No puedo apoyar eso».

Paul y su hermano, Logan, se mudaron a Puerto Rico en 2021, principalmente para aprovechar los beneficios fiscales, como anunció Logan en una entrevista con graham bensinger.

logan pablo Anteriormente criticó a Bad Bunny en el “Philip DeFranco Show” en 2022, diciendo: “Me parece hipócrita porque Bad Bunny es un puertorriqueño, que vive en Puerto Rico, y que en privado se aprovecha del mismo programa fiscal que condena públicamente”.

El comentario siguió al lanzamiento del documental “El Apagón – Aquí Vive Gente” de Bad Bunny, que destacó la gentrificación y el desplazamiento de los puertorriqueños locales causado por forasteros ricos que se mudaron a la isla bajo programas de incentivos fiscales.

Jake Paul recientemente recurrió a X para afirmar que las personas que critican al Servicio de Inmigración y Control de Aduanas no deberían confiar en los servicios de emergencia. «Si no te gusta ICE, entonces no puedes llamar al 911 cuando estés en problemas», escribió Paul. «Si no respetas a los agentes del orden, no deberías depender de ellos».

Más tarde dirigió una publicación a Billie Eilish, después de que ella condenara públicamente a ICE en los Premios Grammy de 2026, refiriéndose a ella como “Billie pestañas”. Paul escribió: «Cuando Billie pestañas asalten su casa, no será un carajo ICE, te lo puedo prometer».