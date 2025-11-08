Jake Lacy, creador de ‘All Her Fault’, explica por qué Peter es el villano del programa

ALERTA DE SPOILER: Esta publicación contiene spoilers de los ocho episodios de “Toda su culpa”, ahora transmitiendo en Peacock.

En los momentos finales de la retorcida serie limitada de Peacock, “All Her Fault”, Peter Irvine murió como vivió: creyendo erróneamente que todavía era el héroe de su familia.

En ocho episodios: la serie del creador Megan Gallagherbasada en la novela de 2021 de Andrea Mara, contradijo lenta pero intencionalmente su propio título al absolver a las mujeres en su centro de las fallas percibidas de sus familias, que a menudo soportan sin importar quién tenga la culpa. Marissa (Sarah Snook) es acusada de crianza negligente cuando su hijo Milo es secuestrado durante una cita para jugar que había programado casualmente por mensaje de texto. Jenny (Dakota Fanning) es acusada de permitir que su trabajo nublara su juicio al no evaluar adecuadamente a Carrie (Sophia Lillis), la niñera que utilizó a su familia para acercarse a Milo. Mientras tanto, Carrie es villanizada por su ciertamente engañosa búsqueda de reunirse con su hijo biológico en un mundo que los ha descartado. Pero al final, sus historias fueron más profundas que las calumnias que se les lanzaron. En cambio, la culpa por el fallido plan de secuestro, la impactante revelación de un secreto familiar largamente guardado y un enjabonado intercambio de bebés recayeron sobre los hombros del marido de Marissa, Peter (Jake Lacy), que fue el eje central de todo.

Cortesía de Sarah Enticknap/PEACOCK

De hecho, al final de la temporada, más de unas cuantas parodias caen a los pies de Peter. Primero, se revela que todo el secuestro tuvo sus raíces en un accidente automovilístico cinco años antes, la noche en que él y Marissa trajeron a su hijo recién nacido a casa. Peter conducía cuando su auto chocó con el que transportaba a Carrie y su propio recién nacido. El hijo de los Irvine murió en el accidente, y Peter usó la cobertura de la calle más inexplicablemente desolada de Chicago para cambiar su cuerpo por el del hijo sano de Carrie mientras las dos mujeres yacían inconscientes. Años más tarde, Carrie descubrió lo que había sucedido y secuestró a Milo con la esperanza de que obligar a Peter y Marissa a revelar la verdad pudiera recuperar a su hijo. Pero a través de una serie de (más) eventos desafortunados, el plan de Carrie se desmoronó gracias a su propio padre impredecible, a quien Peter mató durante una entrega fallida de rescate y luego organizó el milagroso regreso de Milo. Todo esto sucede mientras Peter ha estado en casa desempeñando el papel de marido preocupado pero distante. Para complicar aún más las cosas, está la marea de secretos familiares expuestos por la tensión que la desaparición de Milo ejerció sobre Peter y sus hermanos, Brian (Daniel Monks) y Lia (Abby Elliott). Justo cuando Peter intenta desesperadamente ocultar su historia compartida con Carrie, Brian y Lia se dan cuenta de que el pecado original de su familia (el momento en que Brian resultó herido y quedó permanentemente discapacitado cuando era niño) no fue en realidad culpa de Lia, como Peter siempre les había hecho creer. Más bien, fue él quien lastimó accidentalmente a su hermano, creando una mentira de por vida que llevó a la adicción a las drogas de Lia, la lucha de Brian por vivir de forma independiente y el comportamiento demostrativamente necesitado y controlador de Peter, que se ha vuelto asesino.

Cuando el humo de la pistola finalmente se disipa, Peter había matado a Carrie delante de Marissa para silenciarla; su amigo de la familia Colin (Jay Ellis), que se acostaba en secreto con Lia, también fue asesinado a tiros (por Carrie) en la lucha; y Peter debe continuar (sin éxito) engañando a su familia haciéndoles creer que él es el buen tipo por derramar sangre en nombre de protegerlos. Es una enorme cantidad de culpabilidad recaer sobre un personaje, pero a Gallagher le gustó enturbiar a un hombre con un bagaje emocional necesitado por una vez.

«Lo veo muy a menudo con personajes femeninos malos o aterradores que dan miedo o son malos porque ellas, como mujeres, están obsesionadas con las relaciones o necesitan amor de alguna manera», dice Gallagher. Variedad. «No vemos personajes masculinos, que son nuestros malos, operando desde un lugar donde necesitan amor. Así que estaba enormemente emocionado de desarrollar un personaje masculino que sea la causa fundamental de nuestros problemas en esta serie, y todas sus decisiones y malas decisiones provienen de la necesidad de ser amado y de que la gente lo necesite. Simplemente no puede funcionar sin eso».

Sarah Enticknap/PAVO REAL

Por su parte, Lacy encontró que las gruesas capas de mentiras que Peter ha agregado con el tiempo son un fascinante estudio de carácter no solo en el narcisismo, sino también en la lucha de un mentiroso compulsivo que intenta mantener la farsa de su vida después de una tragedia autoinducida tras otra.

«Él cree plenamente en su propia inocencia existencial en cada una de estas situaciones, y esa falta de voluntad para aceptar la responsabilidad es realmente lo más condenatorio al final», dice Lacy. «Él no puede ver ni oír la perspectiva de otra persona fuera de la suya. Creo que eso es lo que lleva a Marissa a matarlo. No hay camino a seguir con esta persona en sus vidas, y su realidad y la de ella se están alejando cada vez más la una de la otra».

De hecho, Marissa mata a su marido en el episodio final, no porque sea tan cruel como él, sino porque no tiene otra opción. Sabe que decir la verdad sobre por qué Carrie secuestró a Milo podría hacer que se lo llevaran. Pero al no entregar a Peter, también se convierte en algo cómplice del asesinato oportunista de la pobre Carrie, que puede colgar sobre Marissa si ella intenta dejarlo. Sin otras opciones, Marissa usa las vulnerabilidades de Peter en su contra como hizo con muchos otros, específicamente su alergia a la soya. Con solo un toque en sus labios de los entremeses en el funeral de Colin, induce una reacción alérgica y, si no lo sabes, resulta que solo tiene un EpiPen caducado. En el libro de Mara, la muerte de Peter se revela en un recorte de periódico al final de la historia. Pero Gallagher no podía soportar robarle a la audiencia (y a Marissa) la satisfacción de su caída.

Sarah Enticknap/PAVO REAL

«Es un momento demasiado importante para estar fuera de la pantalla», dice. «Marissa es el corazón y el alma de la serie, y es una excelente manera de terminar un libro, con el recorte de periódico, que me encanta. Pero en una serie, queremos verlo y queremos estar con ella durante la toma de decisiones. Sabemos lo que va a pasar, realmente antes de que suceda, pero no sabemos cómo. Eso es lo divertido. Amas tanto a este personaje después de ocho episodios, y sabes que no es una persona irracional, ni una malvada o «

Hasta el final, Peter lucha no sólo contra la soja que le aprieta la garganta a cada segundo que pasa, sino también contra la pérdida de control a la que tan desesperadamente se aferró desde que era un niño limpiando sus horribles errores. Incluso hasta el momento en que tiene que desatar su corbata y enfrentar la realidad de la situación, Lacy señala que Peter todavía desempeña el papel de marido diplomático y le dice a Marissa que está bien que haya tocado soja u olvidado su epipen. Sólo en su silenciosa y silenciosa mirada dirigida a él mientras él se asfixia se da cuenta de la trampa en la que ha caído.

«Peter sabe que es el final del camino», dice Lacy. «Quiero decir, obviamente, se está muriendo. Pero hasta el último aliento, creo que está seguro de que encontrará un camino de regreso. Que los médicos aparecerán y le pondrán las paletas y luego regresará. No creo que ese ego, o esa creencia en su propia infalibilidad, cese al final o que sucumba a nada de eso. Lucha hasta el final, y hay furia en él hacia la persona en quien cree. Él hizo todo esto y ahora lo está matando”.

Aquellos que leyeron el libro de Mara antes de ver la serie podrían sentir que Peter de Lacy es aún más imperdonablemente cruel, en parte debido a las adiciones que Gallagher y sus escritores hicieron a la historia. El mayor cambio es la profundización de la historia de los hermanos Irvine, específicamente con la inclusión de la discapacidad de Brian. Desde la perspectiva del personaje, la necesidad de apoyo de Brian lo coloca en un lugar donde no siente que pueda rechazar la supervisión constante y egoísta de Peter. Peter ha atrapado a su hermano en un círculo vicioso de necesidad, destinado a fomentar alguna forma de absolución de sus secretos.

«El objetivo de Peter es mantener a Brian en pie», dice Lacy. «Ya sea una cirugía experimental o analgésicos o lo que sea necesario para mantenerlo despierto y móvil, ese es el objetivo de Peter porque representa una especie de normalidad entre comillas que de alguna manera deshace el daño que le ha hecho a su hermano».

Cortesía de Sarah Enticknap/PEACOCK

Desde el punto de vista narrativo, Gallagher vio la necesaria ampliación del libro de Mara como una oportunidad única y personal para representar el espectro de discapacidades. Además de la historia de Brian, el detective Alcaras, interpretado por Michael Peña, está trabajando para colocar a su hijo, que tiene graves problemas de aprendizaje, en una escuela especializada.

«Tuve el espacio para desarrollar mucho más a los hermanos Irvine, así que poner esa historia allí realmente nos dice mucho sobre Peter, quién es y de qué es capaz», dice Gallagher. «Pero lo más profundo y emocional detrás de todo esto, especialmente cuando se trata de la historia de Michael Peña, es que tengo un hijo discapacitado. Parecía que este era el tipo de historia que me permitía poner dos tipos diferentes de discapacidad en la pantalla. Una de ellas es la cognitiva, con la que su hijo está lidiando y, como padre, lidiar con cómo desenvolverse en el trabajo y cómo proteger a un niño que tendrá necesidades por el resto de su vida. Y está la discapacidad de Brian, y simplemente ser sincero al respecto. todo eso de alguna manera significativa y tratar de capturarlo correctamente. En otras palabras, vino de mi corazón”.

Más allá de la representación, las historias profundamente representadas sobre cómo vivir con una discapacidad proporcionan solo un medio más para denunciar el carácter de Peter al final. Es un tipo diferente de villanía no sólo culpar a su familia por sus acciones, sino también usar la prisión de esa culpa y vergüenza para cosechar su amor a su discreción. Es todo lo que Peter sabe, y por eso está tan desesperado por conservarlo cuando Carrie finalmente confronta a la familia en la casa en el Episodio 8. Para Lacy, la muerte de Carrie (que se desarrolla «fuera de la pantalla» en el libro) es el momento que selló el destino de Peter.