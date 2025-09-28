Jakarta Purple Ocean, 5.200 10x Run Run 2025 Runner

VIVA – Yakarta se llenó de morado el domingo por la mañana, 28 de septiembre de 2025. Miles de corredor derramado en el área de gelora de Bung Karno a la rotonda de HI en el evento Amartá 10x Run 2025.

Al menos 5.200 participantes participaron en el evento de ejecución iniciado por Amartha Financial (AMARTHA). Este año, el evento lleva el tema #BeatYoUrbest que invita a los corredores a desafiarse a sí mismos e ir más allá de los límites personales.

El tema en sí se inspiró en el entusiasmo de los perpetradores. Umkm La asistencia de Amartha se extendió en más de 50 mil pueblos en Indonesia. Continúan luchando por ser la mejor versión en aras de la familia y el medio ambiente.

No solo la competencia, Amartha 10X Run también presenta una experiencia única en Race Village. Los participantes pueden disfrutar de los juegos tradicionales, probar productos de MSME directamente desde el pueblo, para traer cultivos a casa y la dureza del cimbolo de Betta, así como la belleza de las MIPYME locales.

«Amartha 10X Run no es solo una cuestión de medallas, sino de la historia, la inspiración y la energía positiva nacida de la comunidad. Queremos que cada participante regrese a casa con un nuevo espíritu para continuar #BeatYoUrbest», dijo Sheldon Chuan, SVP Marketing & Growth Amartha.

La competencia de este año también es cada vez más animada con la adición de categorías. Si anteriormente solo hubiera 10k, ahora disponible para niños Dash, 10k, a medio maratón.

Como organizador técnico, IM Road Runner asegura que el evento esté de acuerdo con los estándares internacionales. «Estamos agradecidos de que el evento pueda funcionar sin problemas. Nuestro enfoque es presentar la mejor experiencia para cada corredor», dijo Satrio Guardian, director de carrera de IM Road Runner.

El éxito de Amartha 10x Run 2025 no puede separarse del apoyo de varias partes. Participaron varias grandes marcas, que van desde Reebok, Aryaduta Hotel, Le Minerale, Halo Fresh, Coros, Jete, Counterpain, Chubb Life Insurance, Pocari Sweat, Decathlon, Colorful Publicing, a la comunidad que se extiende desde varias ciudades de Indonesia.

«Este evento es una forma tangible de colaboración. Realmente apreciamos el apoyo de todos los socios y comunidades que participaron en el éxito de Amartha 10x Run 2025», concluyó Sheldon.