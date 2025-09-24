Jaishankar tiene conversaciones bilaterales con líderes globales en UNGA en Nueva York







El ministro de Asuntos Externos, S Jaishankar, el miércoles tenía aves de atracción con varios líderes mundiales, que afirmaron la cooperación con India.

En una serie de puestos, el Ministro de Asuntos Externos también compartió actualizaciones sobre sus compromisos diplomáticos productivos con ministros de extranjeros clave en el costado de la UNGA.

Jaishankar mantuvo conversaciones con el ministro de Relaciones Exteriores de los Países Bajos, David Van Weel.

En una publicación sobre X, dijo: «Apreciaba la reunión con FM David Van Weel de los Países Bajos esta noche en Nueva York. Una conversación perspicaz sobre el posicionamiento estratégico europeo y el enfoque de la India».

Jaishankar revisó la cooperación bilateral con el ministro de Relaciones Exteriores de Sri Lanka, Vijitha Herath.

En una publicación sobre X, dijo: «Es un placer conocer a FM Vijitha Herath de Sri Lanka. Revisó el progreso de nuestra cooperación bilateral «.

Jaishankar también discutió la crisis de Ucrania y la cooperación de la India-UE con el ministro de Relaciones Exteriores de Dinamarca, Lars Lokke Rasmussen.

En una publicación sobre X, dijo: «Apreciaba la conversación con FM Lars Lokke Rasmussen de Dinamarca esta noche en Nueva York. Valoró sus ideas sobre los últimos desarrollos en Europa y el conflicto de Ucrania. También discutió nuestros lazos bilaterales y la cooperación de India-UE bajo la presidencia danesa «.

También mantuvo conversaciones con el ministro de Relaciones Exteriores de Lesotho, Lejone Mpotjoana. Él dijo: «Encantado de conocer a FM Lejone Mpotjoana de Lesotho hoy al margen de la reunión de alto nivel».

Jaishankar También mantuvo conversaciones con el ministro de Relaciones Exteriores de Surinam, Melvin Bouva.

«Es un placer conocer a FM Melvin Bouva de Surinam hoy. Aprecia sus cálidas palabras por nuestros lazos».

Se dirigió a la reunión de alto nivel de los países del sur global de ideas afines donde dijo que el sur global enfrenta desafíos de derechos y expectativas que se desarrollaron meticulosamente desde décadas.

Jaishankar dijo que estos desafíos han llegado a ser como réplicas de la crisis de la pandemia de Covid, Gaza y Ucrania, y varios otros factores.

«Nos reunimos en tiempos cada vez más inciertos cuando el estado del mundo es motivo de creciente preocupación por los Estados miembros. El Sur global en particular se enfrenta a un conjunto de desafíos que han aumentado en la primera mitad de esta década. Incluyen los choques de la covida pandemia, dos conflictos principales en Ucrania y Ucrania y GazaEventos climáticos extremos, volatilidad en el comercio, incertidumbre en los flujos de inversión y las tasas de interés, y la desaceleración catastrófica de la agenda de SGD «, dijo.









