Jaishankar se reúne con Vladimir Putin y transmite saludos al primer ministro Modi







Ministro de Asuntos Exteriores S Jaishankar El martes visitó al presidente ruso Vladimir Putin en Moscú antes de la Cumbre Anual India-Rusia y transmitió los saludos del primer ministro Narendra Modi. Los dos líderes también compartieron puntos de vista sobre los acontecimientos regionales y globales.

«Es un honor visitar al presidente Putin de Rusia en Moscú hoy. Le transmití los saludos del primer ministro Narendra Modi. Le informé sobre los preparativos en marcha para la próxima Cumbre Anual India-Rusia. También discutí los acontecimientos regionales y globales. Valoro profundamente sus perspectivas y orientación sobre el avance de nuestros vínculos», escribió S Jaishankar en `X` después de la reunión.

Ministro de Asuntos Exteriores S Jaishankar se reunió el martes con el presidente ruso Vladimir Putin junto con otros jefes de delegaciones de la Organización de Cooperación de Shanghai (OCS) y aprovechó su discurso en la reunión del Consejo de Jefes de Gobierno de la OCS para transmitir un mensaje firme sobre el terrorismo, la inestabilidad económica global y la necesidad de una reforma organizacional.

«Convoqué al presidente Putin junto con otros jefes de delegaciones de la OCS esta tarde», dijo el EAM en una publicación en X. Durante su discurso en la reunión de la OCS, Jaishankar reafirmó enérgicamente la postura intransigente de la India sobre el terrorismo, declarando que no puede haber «ninguna justificación, ninguna mirada a otro lado y ningún encubrimiento» del terrorismo en cualquier forma y afirmó firmemente el derecho soberano de la India a defender a sus ciudadanos.

El EAM pidió un enfoque de «tolerancia cero» hacia el terrorismo y enfatizó que la OCS debe defender sus principios fundacionales de combatir los «tres males» del terrorismo, el separatismo y el extremismo. «Nunca debemos olvidar que la OCS fue fundada para combatir los tres males del terrorismo, el separatismo y el extremismo. Estas amenazas se han vuelto aún más graves en los años transcurridos. Es imperativo que el mundo muestre tolerancia cero hacia el terrorismo en todas sus formas y manifestaciones», dijo Jaishankar.

La 24ª reunión del Consejo de Jefes de Gobierno de los Estados miembros de la OCS tuvo lugar en Moscú los días 17 y 18 de noviembre. Además de la India, la OCS está compuesta por 10 países miembros: Bielorrusia, China, Irán, Kazajstán, Kirguistán, Pakistán, Rusia, Tayikistán y Uzbekistán. También hay varios interlocutores y observadores en el diálogo. India es miembro de la OCS desde 2017, tras su condición de observador desde 2005.

