Jaishankar se encuentra con los ministros extranjeros de la UE en Nueva York, discute Ucrania y Gaza







El ministro de Asuntos Externos, S Jaishankar, participó en una reunión informal especial de europeo Ministros de Relaciones Exteriores de la Unión, organizados por la UE High Representative para Asuntos Exteriores y Política de Seguridad Kaja Kallas, al margen de la Asamblea General de la ONU (UNGA) en Nueva York.

La reunión, celebrada el lunes, también incluyó ministros de Brasil y México y se centró en temas globales críticos, incluidos el multilateralismo, la Asociación India-UE, el conflicto de Ucrania, la situación de Gaza, la energía y el comercio.

Encantado de reunirse hoy con ministros de extranjeros de la UE en su reunión informal en Nueva York. Gracias HRVP de la UE @kajakallas por alojarme. Una oportunidad para tener un intercambio abierto de opiniones sobre el multilateralismo, la asociación India-EU, el conflicto de Ucrania, Gaza, Energía y Comercio. 🇮🇳 🇪🇺 pic.twitter.com/wfutxwdcnm – Dr. S. Jaishankar (@drsjaishankar) 22 de septiembre de 2025

Jaishankar, en una publicación sobre X, declaró que «complació a conocer a los ministros de Relaciones Exteriores de la UE en su reunión informal hoy en Nueva York. Gracias al HRVP de la UE Kaja Kallas por organizarme. Una oportunidad para tener un intercambio abierto de opiniones sobre el multilateralismo, la Asociación India-UE, Ucrania conflicto, gaza, energía y comercio «.

Sus perspectivas sobre la postura de la India fueron ampliamente apreciadas, como señaló Herve Delphin, embajadora de la UE en India, quien destacó la importancia de las discusiones sobre temas de interés común.

«Reunión informal especial de los ministros extranjeros de la UE convocados por el HRVP Kaja Kallas en Nueva York en los márgenes de UNGA 2025 con la participación de 3 socios clave de la UE India, Brasil, México para discutir temas de interés común. Eam Jaishankar ve en las perspectivas de la India muy apreciadas», estuvo muy apreciada.

Kallas también tomó X después de la reunión del Consejo de Asuntos Exteriores y enfatizó el compromiso de la UE con el multilateralismo, el libre comercio y un mundo basado en la Carta de la ONU.

«Acabamos de terminar el Consejo de Asuntos Exteriores, unidos por ministros de Brasil, México y India. El mensaje a nuestros socios fue simple: la UE es un actor confiable. Apoyamos el multilateralismo, el libre comercio y un mundo basado en la Carta de la ONU «, escribió.

En un comentario de la prensa después de la reunión, Kallas subrayó la importancia de las asociaciones con India, Brasil y México para proteger el orden internacional basado en reglas.

Señaló que la UE recientemente dio a conocer un plan para profundizar los lazos con India y México actualizando su acuerdo de libre comercio.

En Asia occidental, Kallas describió la situación en Gaza como un «fracaso devastador de la humanidad», instando al gobierno israelí a levantar las restricciones humanitarias de inmediato y enfatizar que la expansión de los asentamientos y el territorio de anexos son incompatibles con la paz.

«Hamas debe dejar sus brazos y liberar a todos los rehenes», agregó, afirmando el enfoque de la UE en mejorar la situación humanitaria y apoyar una solución de dos estados para un Israel seguro y un viable palestino estado.

Al dirigirse a la guerra de Rusia contra Ucrania, Kallas condenó el «desprecio absoluto de Moscú por la diplomacia» y las violaciones imprudentes del espacio aéreo de la UE.

«Las perspectivas de paz retroceden con cada huelga aérea rusa», dijo, señalando la respuesta de la UE a través de un nuevo paquete de sanciones presentado la semana pasada.

Las discusiones también destacaron la importancia de defender el orden multilateral, con la Carta de la ONU en su núcleo.

«Junto con nuestros colegas hoy, también estábamos discutiendo que el orden multilateral es realmente algo que todos necesitamos defender y la Carta de la ONU es en esencia. Las relaciones de la UE con Brasil, India y México son importantes económicamente, pero también para proteger el orden internacional basado en reglas y la semana pasada la semana europea presenta su nueva blueatrint para profundizar con la India y México. Estamos actualizando nuestro Libre Libre Our Free Free Free Free Free Free Free Trae. comercio Acuerdo «, afirmó.

Esta historia ha sido obtenida de una alimentación sindicada de terceros, agencias. El medio día no acepta responsabilidad ni responsabilidad por su confiabilidad, confiabilidad, confiabilidad y datos del texto. Mid-Day Management/Mid-Day.com se reserva el derecho único de alterar, eliminar o eliminar (sin previo aviso) el contenido a su absoluta discreción por cualquier motivo









