Jaishankar se encuentra con el presidente ruso Putin en Moscú







Ministro de asuntos externos s Jaishankar El jueves, se reunió al presidente ruso Vladimir Putin en Moscú, consolidando aún más los lazos mientras ambas naciones se preparan para su cumbre anual de líderes.

“Honoured to call on President Putin at the Kremlin today. I conveyed the warm greetings of President Droupadi Murmu and Prime Minister Narendra Modi. I also apprised him of my discussions with First Deputy Prime Minister Denis Manturov and Foreign Minister Sergey Lavrov. Preparations for the Annual Leaders Summit are well underway. I appreciate him sharing his perspectives on the global situation, including recent developments in Ukraine,” Jaishankar posted on X.

Durante su visita de tres días, Jaishankar coproidió la 26ª Comisión Intergubernamental India-Rusia sobre Cooperación Comercial, Económica, Científica, Tecnológica y Cultural (IRIGC-TEC) y se dirigió al Foro de Negocios India-Rusia en Moscú.

También se reunió con FM Lavrov para revisar los lazos bilaterales y discutir temas regionales. Respondiendo a una consulta en una conferencia de prensa conjunta, Jaishankar abordó aranceles impuestos por Estados Unidos sobre los bienes indios vinculados a las compras de petróleo ruso.

Señaló que China, no India, es RusiaEl mayor comprador de petróleo, mientras que la UE lidera las importaciones de GNL. Agregó que India también compra más aceite de los Estados Unidos y encontró la lógica de los aranceles selectivos «desconcertantes», según el ANI.

Jaishankar declaró que la cooperación energética con Rusia y habló de la necesidad de corregir los desequilibrios comerciales al aumentar las exportaciones indias en sectores como la agricultura, los productos farmacéuticos y los textiles.

«En cuestiones regionales, discutimos los desarrollos en Ucrania, Asia occidental, Oriente Medio y Afganistán. India sigue comprometida con el diálogo y la diplomacia como esenciales para resolver tales conflictos», dijo, según el ANI.

También señaló que la colaboración de defensa y tecnología militar sigue siendo robusta y que Rusia apoya la iniciativa ‘Make in India’, incluida la producción conjunta y la transferencia de tecnología.

India y Rusia también prometieron expandir su comercio bilateral de una «manera equilibrada y sostenible» con Jaishankar subrayando la necesidad de abordar «rápidamente» las barreras y los impedimentos regulatorios.

«Creemos que las relaciones entre India Y Rusia ha estado entre las relaciones más estables del mundo después de la Segunda Guerra Mundial «, dijo Jaishankar en una información conjunta de los medios de comunicación con su homólogo ruso Sergey Lavrov después de sus amplias conversaciones, según el PTI.

(con entradas ANI y PTI)





