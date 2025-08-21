Jaishankar se encuentra con el ministro de Asuntos Exteriores ruso para discutir los lazos bilaterales







Ministro de asuntos externos S Jaishankar El jueves, se reunió al ministro de Relaciones Exteriores de Rusia, Sergey Lavrov, para discutir las relaciones bilaterales y prepararse para la cumbre anual al final del año.

«La reunión de hoy también nos da una ocasión para discutir nuestra relación política, pero también para revisar nuestros lazos bilaterales. Por lo tanto, espero con ansias un intercambio de puntos de vista sobre la política, el comercio, sobre la inversión económica, la defensa, la ciencia y la tecnología y, por supuesto, los intercambios de personas a las personas», dijo Jaishankar en sus comentarios de apertura.

«Nuestros líderes se reunieron en julio para la cima anual 22 el año pasado, y luego en Kazan. Ahora nos preparamos para la cumbre anual al final del año, y siempre nos han brindado orientación para llevar adelante nuestra asociación estratégica especial y privilegiada», agregó.

Según el Ministerio de Relaciones Exteriores de Rusia, las dos partes prestarán especial atención a las vías actuales y futuras para promover la cooperación bilateral durante la reunión.

«La agenda de la reunión se centrará en facilitar la aparición de transporteLogística, banca y enlaces financieros y cadenas que serían inmunes a las presiones adversas de los países hostiles, al tiempo que aumentan el uso de monedas nacionales en sus acuerdos mutuos «, dijo el ministerio.

Agregó que la cooperación en expansión en transporte, energía, agricultura, ciencia y tecnología también estará en la agenda.

La visita de Jaishankar se encuentra en el contexto de las cepas en los lazos de la India con los Estados Unidos después del presidente Donald Trump duplicando los aranceles sobre los bienes indios al 50 por ciento, lo que incluyó una penalización adicional del 25 por ciento por comprar petróleo crudo ruso.

«La visita tiene como objetivo fortalecer aún más la asociación estratégica especial y privilegiada de India-Rusia de larga data y probada en el tiempo», dijo el Ministerio de Asuntos Externos (MEA) al anunciar el viaje de Jaishankar a Moscú.

También se espera que Jaishankar y Lavrov discutan las últimas iniciativas de la administración Trump para traer la paz a Ucrania.

India ha estado pidiendo constantemente para terminar con Rusia-Ucrania conflicto a través del diálogo y la diplomacia.

