





Ministro de asuntos externos S Jaishankar El martes se embarcó en una visita de tres días a Moscú para fortalecer aún más la asociación de India-Rusia «probada».

La visita llega en el contexto de las cepas en los lazos de la India con los Estados Unidos después del presidente Donald Trump duplicando aranceles sobre bienes indios al 50 por ciento que incluía una multa adicional del 25 por ciento por comprar petróleo crudo ruso.

El Ministerio de Asuntos Externos (MEA), anunciando el viaje de Jaishankar, dijo que copresiará la 26ª sesión de la Comisión Intergubernamental de Rusia de Rusia sobre Comercio, Cooperación Económica, Científica, Tecnológica y Cultural (IRIGC-TEC) que se celebrará el miércoles.

El ministro de Asuntos Externos y el primer viceprimer ministro de Rusia, Denis Manturov, copresidirán el IRIGC-TEC que se espera que sienta el terreno para la visita del presidente Vladimir Putin a la India a finales de este año.

También se espera que Jaishankar y su homólogo ruso Sergey Lavrov discutan las últimas iniciativas de la administración Trump para traer la paz a Ucrania.

Durante la visita, el Ministro de Asuntos Externos revisará la agenda bilateral y compartirá la perspectiva sobre los problemas regionales y mundiales con el ministro de Relaciones Exteriores ruso, dijo el MEA en un breve comunicado.

«La visita tiene como objetivo fortalecer aún más la asociación estratégica especial y privilegiada de India-Rusia de larga data y probada por el tiempo», agregó.

Se espera que las dos partes también deliberen India-Rusia Lazos de energía durante el viaje de Jaishankar a Moscú.

El presidente de los Estados Unidos, Trump emitió este mes una orden ejecutiva que abofeteando un arancel adicional del 25 por ciento sobre los bienes indios como una sanción por la compra continua de petróleo ruso de Nueva Delhi.

Defender su compra de petróleo crudo ruso, India ha mantenido que su adquisición de energía está impulsada por el interés nacional y la dinámica del mercado.

India recurrió a la compra de petróleo ruso vendido con un descuento después de que los países occidentales impusieron sanciones a Moscú y rechazaron sus suministros sobre su invasión de Ucrania en febrero de 2022.

En consecuencia, desde solo el 1.7 por ciento de la participación en las importaciones totales de petróleo en 2019-20, la participación de Rusia aumentó a 35.1 por ciento en 2024-25, y ahora es el mayor proveedor de petróleo para la India.

Durante la visita de Jaishankar a Moscú, es probable que las dos partes también deliberen en el conflicto de Ucrania.

India ha estado pidiendo constantemente poner fin al conflicto de Rusia-Ukraine a través del diálogo y la diplomacia.

En julio del año pasado Maneras de PM Viajó a Moscú y le dijo a Putin que una solución al conflicto de Ucrania no es posible en el campo de batalla y los esfuerzos de paz no tienen éxito en medio de bombas y balas.

Al mes siguiente, Modi visitó la capital de Kiev de Ucrania y transmitió al presidente Volodymyr Zelenskyy que tanto Ucrania como Rusia deberían sentarse juntos sin perder tiempo para poner fin a la guerra.

Esta historia ha sido obtenida de una alimentación sindicada de terceros, agencias.





