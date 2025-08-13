Jaishankar para visitar Rusia, mantendrá charlas con Lavrov en Moscú el 21 de agosto







Ministro de Asuntos Externos de la India (EAM) S. Jaishankar Visitará Moscú el 21 de agosto para una reunión con el ministro de Relaciones Exteriores ruso Sergei Lavrov, confirmó el miércoles el Ministerio de Relaciones Exteriores de Rusia, informó el IANS.

En una publicación en la plataforma de redes sociales X, el Ministerio de Asuntos Exteriores de Rusia escribió: «El 21 de agosto, FM Sergei Lavrov mantendrá conversaciones con FM of India Dr. S Jaishankar en Moscú. Los ministros discutirán temas clave sobre nuestra agenda bilateral, así como aspectos clave de la cooperación dentro de los marco internacional».

La reunión se produce poco después de la reciente visita del asesor de seguridad nacional (NSA) Ajit Doval a Moscú, donde se reunió con el presidente Vladimir Putin, el primer viceprimer ministro Denis Manturov, y el secretario del Consejo de Seguridad Sergei Shoigu.

«Rusia está comprometida a una mayor cooperación activa con la India para formar un orden mundial más justo y sostenible y garantizar la supremacía del derecho internacional», dijo Sergey Shoigu después de la reunión.

Jaishankar y Lavrov se encontraron por última vez al margen de la reunión de los Ministros de Relaciones Exteriores del SCO el 15 de julio, y también durante la cumbre de BRICS celebrada el mes anterior. Sus discusiones se centraron en los lazos bilaterales, los problemas regionales en Asia occidental y la cooperación dentro de BRICS y la SCO.

A principios de este año, el secretario de Relaciones Exteriores, Vikram Misri, visitó Moscú Para consultas de la Ministerio de Relaciones Exteriores con el viceministro de Asuntos Exteriores de Rusia, Andrey Rudenko. Durante sus conversaciones el 7 de marzo, ambas partes revisaron la gama completa de relaciones bilaterales y opiniones compartidas sobre asuntos regionales y globales de interés mutuo.

También hicieron un balance de progreso desde la 22ª Cumbre Anual de la India-Rusia en Moscú (julio de 2024), la reunión de Kazán entre el primer ministro Narendra Modi y el presidente Putin al margen de la 16ª Cumbre de BRICS y la 25ª sesión de la Comisión Intergubernamental India-Rusia sobre Comercio, Económica, Científica, Tecnológica y Cultural de Cooperación celebrada en Nueva Delhi en noviembre de 2024.

En ese momento, Eam Jaishankar y el diputado primer ministro Manturov habían copresiado la reunión intergubernamental para fortalecer la cooperación en varios sectores.

Mientras tanto, Presidente ruso Putin Se espera que visite India después de una invitación del primer ministro Modi. Esta visita es parte del compromiso continuo de celebrar cumbres anuales entre los dos países, según el IANS.

(con insumos de IANS)





