Jaishankar condena el ataque terrorista de Sydney y asegura a Australia el apoyo de la India







El Ministro de Asuntos Exteriores (EAM), S. Jaishankar, habló el lunes con su representante australiano contrapartidaPenny Wong, y transmitió las condolencias de la India por el ataque terrorista de Bondi Beach en Sydney, en el que murieron 15 personas inocentes.

En una publicación en X, EAM Jaishankar dijo: «Acabo de hablar con la ministra de Asuntos Exteriores australiana, Penny Wong. Transmitimos nuestro más sentido pésame por el ataque terrorista de Bondi Beach y ofrecimos nuestro pleno apoyo».

Según la policía, el dúo de padre e hijo de origen paquistaní, Sajid Akram, de 50 años, y Naveed Akram, de 24, abrieron fuego en el evento «Jánuca junto al mar», que se organizó para celebrar el primer día de la festividad judía, el domingo en Bondi Beach.

El ataque provocó la muerte de 16 personas, incluido el pistolero Sajid.

Policía Dijo que la víctima más joven era una niña de 10 años que luego murió en un hospital infantil, mientras que la víctima de mayor edad tenía 87 años.

Sajid fue asesinado a tiros por la policía durante el ataque, mientras que el segundo tirador, su hijo Naveed Akram, de 24 años, resultó herido y actualmente está recibiendo tratamiento en un hospital.

El ataque ahora se describe como el tiroteo masivo más mortífero en Australia en casi tres décadas, en un país conocido por sus estrictas leyes de control de armas.

Más temprano el domingo, el Primer Ministro Narendra Modi también condenó el ataque terrorista contra el comunidad judía y ofreció sus condolencias a las familias de las víctimas.

También expresó el apoyo de la India en la lucha contra todas las formas y manifestaciones de terrorismo.

«Condeno enérgicamente el espantoso ataque terrorista llevado a cabo hoy en Bondi Beach, Australia, contra personas que celebraban el primer día del festival judío de Hanukkah. En nombre del pueblo de la India, extiendo mis más sinceras condolencias a las familias que perdieron a sus seres queridos», publicó el Primer Ministro Modi en X.

«Nos solidarizamos con el pueblo de Australia en esta hora de dolor. La India tiene tolerancia cero hacia el terrorismo y apoya la lucha contra todas las formas y manifestaciones de terrorismo. terrorismo«, añadió.

