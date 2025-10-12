Jairam Ramesh elogia la Ley RTI como «legislación revolucionaria» en su 20º aniversario







En el vigésimo aniversario de la Ley de Derecho a la Información, líder del Congreso Jairam Ramesh el domingo la describió como una legislación «revolucionaria» aprobada bajo el régimen de la Alianza Progresista Unida liderada por el Congreso, informó la agencia de noticias ANI.

El diputado del Congreso se encontraba en una conferencia de prensa en la capital nacional, donde afirmó que el gobierno de la UPA impulsó varias otras legislaciones revolucionarias además del proyecto de ley RTI durante los períodos 2004 y 2014.

«Hace 20 años desde hoy, el histórico y revolucionario Ley de derecho a la información fue aprobada en 2005; hoy es el vigésimo aniversario del proyecto de ley RTI. Esto, en mi opinión, fue una legislación revolucionaria, y en la próxima década, bajo el liderazgo del gobierno de la UPA liderado por el Congreso», dijo, informó ANI.

Afirmó que el régimen del Congreso aprobó otras leyes, como la Ley de Empleo Rural, MGNREGA, el Derecho a la Educación, la Ley de Seguridad Alimentaria y la Ley de Adquisición de Tierras, en 2013. Ramesh mencionó que la Ley de Derecho a la Información marcó el comienzo de una década transformadora.

«Se implementaron seis leyes transformadoras más, no sólo ésta, sino que también trajimos la Ley de Empleo Rural, conocida popularmente como MNREGA, y la Ley de Derecho a la Educación de 2009. Posteriormente, se implementaron la Ley de Seguridad Alimentaria de 2013 y, unos días después, la nueva Ley de Adquisición de Tierras de 2013. La Ley de Derecho a la Información había marcado el comienzo de una década transformadora», dijo, informó la ANI.

El líder del Congreso también criticó la Ley de Protección de Datos Personales y mencionó que anulará la Ley RTI, que empodera a la gente común.

«La Ley de Protección de Datos Personales de 2023 arrinconará la Ley RTI que empodera a la gente común… La Ley RTI faculta a la gente común para acceder a toda la información que tiene un parlamentario o un MLA», añadió, informó ANI.

La Ley de Derecho a la Información fue aprobada el 12 de octubre de 2005, que otorga el derecho a solicitar información a las autoridades públicas para promover la transparencia y la rendición de cuentas. Exige que los organismos gubernamentales respondan dentro de los 30 días y les exige que publiquen cierta información de manera proactiva.

Mientras tanto, la alianza opositora «Mahagathbandhan» en Bihar Es probable que finalice su reparto de escaños en los próximos días y podría anunciar sus candidatos junto con un manifiesto conjunto esta semana.

«El presidente del Congreso ha estado hablando con todos los socios de la coalición en Bihar, y la discusión final está en marcha para decidir los candidatos en unos pocos escaños donde el Congreso y algunos otros partidos sienten que son fuertes. El presidente del Congreso está hablando con todos los líderes políticos durante los últimos dos días en Bihar», dijo el secretario general del Congreso, Jairam Ramesh.

(Con aportes de la ANI)





