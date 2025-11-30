JAFF organiza una exhibición de cine en Hong Kong con la Academia de los Premios del Cine Asiático

El Festival de cine asiático Jogja-Netpac se está asociando con el Premios del cine asiático La Academia presentará por segundo año consecutivo un programa de cine de Hong Kong protagonizado por el director Ann Hui y obras que abarcan varias generaciones de cineastas.

Del 30 de noviembre al 30 de diciembre. El 4 de enero en Yogyakarta, Indonesia, la exhibición “Together We Dare to Direct” incluirá una clase magistral con Hui, una de las directoras más influyentes del cine asiático, junto con proyecciones de nueve largometrajes y cuatro cortometrajes que representan diferentes épocas del cine de Hong Kong.

El programa marca el vigésimo aniversario de JAFF y se basa en la colaboración del festival en 2023 con AFAA, una organización sin fines de lucro fundada por los festivales internacionales de cine de Busan, Hong Kong y Tokio para promover el cine asiático a nivel mundial.

«La colaboración de JAFF con AFAA representa la transformación del cine asiático a través de una selección de películas seleccionadas de Hong Kong, que continúa evolucionando a través de diversos desafíos, al tiempo que reflexiona sobre lo que se puede aprender de los viajes de los cineastas a través de generaciones y géneros», dijo Alexander Matius, director del programa JAFF.

Dos de las obras de Hui se proyectarán en 4K recientemente restaurado: “A Simple Life” (2011) y “July Rhapsody” (2002). El programa también incluye el documental de Man Lim Chung “Keep Rolling”, que narra el proceso creativo de Hui.

Las películas adicionales incluyen “Another World” de Tommy Kai Chung Ng, ganadora del premio Golden Horse 2025 a la mejor película animada; el documental de Robin Lee “Four Trails”, que ganó el premio al mejor director novel en los Hong Kong Film Awards 2025; el clásico de acción de John Woo “The Killer”; el thriller policial “Sons of the Neon Night”; y el drama “The Remnant”.

La recopilación de cortometrajes presenta dos obras de Ivan Cheung, participante del Campamento Internacional de Cine AFAA: “La niña de mis ojos” y “Los tomates son venenosos”.

Lee, Mandrew Kwan Man Hin, Quist Tsang y Cheung participarán en sesiones de preguntas y respuestas después de sus proyecciones. Los realizadores también hablarán en el Foro Comunitario JAFF junto al diseñador de producción Man Lim Chung.

«Dirigidos por la legendaria Ann Hui, nos sentimos honrados de contar con el apoyo de un grupo de directores y profesionales del cine de Hong Kong para JAFF20», dijo Josie Lin, directora ejecutiva de AFAA. «Su presencia refleja el oficio, la disciplina y el liderazgo que definen el arte de dirigir».

El programa recibe apoyo financiero de la Agencia de Desarrollo de Industrias Culturales Creativas de Hong Kong y el Fondo de Desarrollo Cinematográfico, con respaldo adicional de la Oficina Económica y Comercial de Hong Kong en Yakarta.

El componente de mercado del festival, el Mercado JAFFse extenderá hasta el 1 de diciembre.