Jaff Market se asocia con CinePoint para rastrear el auge del cine de Indonesia

Mercado de jaffel brazo de la industria de IndonesiaEl Jogja-Netpac Asian Film Festival ha firmado una asociación de datos con CinePoint para documentar la sorprendente inversión del mercado cinematográfico del país, donde las producciones nacionales ahora regularmente vencen a las importaciones de Hollywood en la taquilla.

La colaboración se dio a conocer en el mercado de contenidos y cine asiáticos en Busan, posicionando el acuerdo como clave para comprender el rápido ascenso de Indonesia en el cine regional.

A través de la asociación, CinePoint servirá como el proveedor de datos oficial de Jaff Market, ofreciendo un seguimiento integral del rendimiento teatral, las tendencias de género y las métricas de producción en la red de cine en expansión de Indonesia.

«Jaff Market es un socio ideal para convertir los datos en impacto», dijo Sigit Prabowo, cofundador y presidente comisionado de CinePoint. «Juntos, estamos construyendo un ecosistema que respalde decisiones más inteligentes y un crecimiento sostenible a largo plazo».

La colaboración se produce cuando el panorama del cine de Indonesia sufre un cambio fundamental. Los títulos locales que alguna vez lucharon contra los éxitos de taquilla importados ahora han reclamado la posición dominante, con producciones locales que atraen significativamente más admisiones que las películas internacionales desde 2022, una reversión completa de la década anterior.

Los datos revelan que la lealtad de la audiencia se ha realineado estructuralmente hacia la narración indonesia, con películas locales que ahora atraen 30-40 millones de admisiones anuales en comparación con el rango de 20-25 millones de importaciones. Esto marca un cambio dramático de los años anteriores cuando los títulos importados se reiniciaron aproximadamente el doble de la audiencia de las producciones nacionales.

«Trabajar con CinePoint nos permite ofrecer información integrada y procesable a los actores de la industria», dijo Gundy Cahyadi, Jefe de Analítica de Jaff Market. «Nuestro equipo de análisis en Jaff Market está examinando de cerca las admisiones de cine, el crecimiento de la pantalla, la producción de contenido y el comportamiento de la audiencia en evolución con mayor claridad. Estas ideas son críticas para construir un marco de toma de decisiones basado en la evidencia en tiempo real para productores, distribuidores, plataformas y formuladores de políticas».

El horror se ha convertido en el género de la ruptura, con los productores que ahora lanzan docenas de películas de miedo anualmente, un auge posterior a la pandemia que ha colocado múltiples títulos de terror entre los mayores éxitos de taquilla de Indonesia. El éxito ha generado varios formatos híbridos que mezclan horror con comedia, temas religiosos y acción.

La animación y la comedia también muestran un fuerte crecimiento, señalando la diversificación más allá de las producciones dramáticas que una vez dominaron la producción local.

Las previsiones de Jaff Market, respaldadas por Cinepoint Data, el Proyecto de Admisiones de Cinema de Indonesia aumentará de 126 millones en 2024 a 100 millones anuales solo para películas locales para 2026. Se espera que la producción anual salte de 152 títulos a aproximadamente 200 en cuatro años.

La infraestructura teatral se está expandiendo para respaldar este crecimiento, con los recuentos de pantalla proyectados para aumentar de más de 2.200 actualmente a 2.700 para 2030. Gran parte de esta expansión se dirige a ciudades más pequeñas donde la cultura del cine aún se está desarrollando.

A pesar de los números impresionantes, la asistencia per cápita permanece por debajo de 0.5, lo que sugiere un espacio sustancial para un mayor desarrollo de la audiencia a medida que la economía y la urbanización del país continúan avanzando.

«Ya no se trata de elegir entre pantallas», dijo Sekarini Seruni, director comercial de Jaff Market. «Las películas indonesias ahora se lanzan a través de festivales, teatros y plataformas digitales; cada canal juega un papel único en la amplificación del alcance de una historia».

La asociación informará discusiones en Jaff Market 2025, programada para el 29 de noviembre de diciembre. 1 en Yogyakarta. La segunda edición del mercado, patrocinada por Amar Bank, contará con programas de desarrollo de proyectos, mercados de contenido, iniciativas de talento y proyecciones de la industria.

El evento se extiende junto con el Festival del 20 Aniversario de Jaff, que presentará retrospectivas y estrenos a partir del 29 de noviembre. 6.

«Juntos, Jaff y Jaff Market están definiendo el lugar de Indonesia en el ecosistema cinematográfico global», dijo Seruni. «No solo estamos celebrando el crecimiento, estamos dando forma a la próxima década del cine del sudeste asiático».