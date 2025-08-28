Jafar Panahi llama a los Oscar a cambiar las reglas de las funciones internacionales

Jafar Panhi es uno de los pocos directores que ha logrado la hazaña de ganar el Lion Golden Golden, el oso dorado de Berlín y el Cannes Palme d’Or. Pero nunca ha sido parte de la carrera de los Oscar.

¿Por qué? Debido a que Irán nunca ha presentado ninguna de las películas del director disidente, que el país fue prohibido por hacer películas, aunque las hizo de todos modos, y ha sido encarcelado dos veces.

Pero con su reciente ganador de Palma de Oro «Fue solo un accidente», eso está a punto de cambiar. El distribuidor estadounidense de la película Neon y su productor francés, Philippe Martin, ahora están presionando a Panahi para Oscar Glory, comenzando con un intento de hacer que Francia envíe la película como su contendiente al mejor largometraje internacional.

Mientras tanto, después de hacer una parada en el Festival de Cine de Toronto, Panahi ha obtenido una visa para ingresar a los Estados Unidos y asistirá a los festivales de cine Telluride y Nueva York. La película, que sigue a un grupo de ex prisioneros políticos que secuestran a un hombre que creen que es su ex interrogador, será lanzado por Neon en los Estados Unidos el 15 de octubre.

Según Martin, la entidad cinematográfica estatal de Francia CNC ha dado su aprobación para que la película esté en la lista de títulos de los cuales el país elegirá a su contendiente para el Oscar carrera.

«Es una gran oportunidad para que Francia honre a Panahi, señalando que él es el único director vivo que ha ganado los mejores premios y Cannes, Venecia y Berlín», dijo Martin, señalando que la reciente Cannes Palpe generó una «cantidad de prensa sin precedentes» y ha tenido un «gran eco» tanto «artística como político».

A continuación, Panahi habla Variedad sobre lo que ha estado haciendo desde Cannes y por qué un Oscar para «Fue solo un accidente» sería significativo, no solo para él, sino para todos los «cineastas independientes que no quieren estar bajo la presión de censura. «

Después de Cannes regresaste inmediatamente a Irán. Vi un video de ti siendo recibido en el aeropuerto de Teherán. ¿Cuál fue la reacción del gobierno a su victoria? ¿Creó algún problema para usted o cualquier otra persona involucrada en la película?

El gobierno reaccionó como siempre lo hacen. Por lo general, cuando hay una gran noticia de un honor para el cine iraní, como este premio, ganado por cineastas que no están en línea con las políticas gubernamentales, afirman que estos son premios políticos y no tienen mérito artístico. Su estilo es resaltar un 5% de todas las reseñas de la película, recogiendo las cerezas las que son negativas. Y generalmente los transmiten en sus programas de televisión y radio para decirle al público que no hay valor artístico detrás de la película. Pero la forma en que la Casa del Cine recibió la película, por mujeres cuyos hijos son encarcelados y son retenidos como prisioneros políticos, fue muy diferente. Vinieron y me saludaron tanto en el aeropuerto como en mi casa.

Más en general, ¿qué has estado haciendo después de Cannes? ¿Has estado pensando en hacer otra película?

Bueno, no, porque tengo que viajar por el «fue solo un accidente» [awards] campaña. Cuando tenía limitaciones en mis viajes, al menos el buen aspecto al respecto era que tan pronto como terminé una película, tuve que comenzar a pensar en otra película. Pero ahora, tendré que capitular a lo que quieren las compañías de distribución y tengo que hacer la campaña para promover esta película.

Luego, según tengo entendido, algún tiempo después dejaste a Irán para ir a un festival de cine en Sydney, Australia. Mientras estabas allí, Israel atacó a Irán. Durante el conflicto, lanzó una apelación en Instagram, básicamente instando a los iraníes a levantarse contra el régimen. ¿Puedes hablar conmigo sobre la decisión de hacer esa declaración y sus posibles consecuencias?

Los amigos y yo que escribimos esa declaración hemos estado diciendo lo mismo durante los últimos 15 años. Inicialmente, pedíamos un referéndum. Tan pronto como comience a pedir un referéndum, significa que un régimen ha perdido su legitimidad. Cuando estaba en prisión, seguíamos pidiendo un referéndum, pero sabíamos que ya no podría ser la solución. Somos conscientes de que, si bien es la única forma no violenta para que este régimen se vaya, el régimen en sí es, por su propia naturaleza, no aceptar un referéndum. Así que seguimos pidiéndolo, pero sabemos que es inútil. La declaración que hicimos realmente no tuvo nada que ver con el hecho de que Irán estaba en guerra, siendo bombardeada por Israel. Está en línea con lo que ya hemos estado pensando y pidiendo a la gente que haga.

Después del conflicto con Israel, la situación en Irán se ha desvanecido en los medios de comunicación occidentales, el centro de atención está en Ucrania y Gaza. Sé que no tienes una bola de cristal, pero ¿cuál es tu opinión? ¿Crees que la caída del régimen podría ser inminente?

Durante las mujeres, la vida, el movimiento de la libertad, estábamos seguros de que este régimen tiene que irse. Y se irá. Porque bajo todos los aspectos ha sido destruido desde adentro. No sabemos cuándo va a caer. Podría ser mañana; Podría ser un mes; un año. No tenemos idea. Pero estamos seguros de que va a caer.

¿Has regresado a Irán desde el conflicto de Israel-Irán?

Cuando ocurrió la guerra, estaba en Sydney. Estaba tratando de regresar a Irán y todas las carreteras estaban cerradas. No había forma de llegar allí. Cuando gané el premio [in Sydney]Ni siquiera estaba dispuesto a subir al escenario porque estaba extremadamente desolado, en un mal estado mental. Los jueces vinieron a mi asiento para darme el premio porque constantemente pensaba en la guerra y en mi país. Después de eso, me acerqué mucho a la frontera e intenté ingresar al país, pero no había manera de entrar. Así que me quedé en París. Pero llegué al primer vuelo posible y volví a Irán. Cuando llegué allí, la prisión de Evin [where political prisoners are held] habían sido bombardeados y habían llevado a los reclusos a otra prisión. Recogí a la madre de mi amiga que coescribió el [“It Was Not an Accident”] guión conmigo y fuimos a visitar a mi amigo en la otra prisión.

Desde entonces, he viajado a otros festivales de cine, incluido Locarno, y podría tener que viajar más. Pero cada vez que estoy fuera de Irán, me deprimo mucho. No tengo la capacidad de permanecer afuera demasiado tiempo, así que constantemente busco oportunidades para regresar, y no tengo ningún problema para volver. Cada vez que regreso, me energizado y quiero quedarme.

Hablemos de abrir «No fue un accidente» en los Estados Unidos y la campaña de Oscar detrás de la película. ¿Cómo se siente ser parte de una campaña de premios internacionales por primera vez?

Desafortunadamente, ninguna de mis películas ha sido presentada por Irán para los Oscar. Recuerdo que «fuera de juego» (2006) Sony escribió una carta a los funcionarios iraníes que les pidieron que permitan que la película sea proyectada en Irán para cumplir con las reglas de la academia. [that Oscar contenders must be released in their country of origin]Pero el gobierno se negó. Ni antes o después de esto, ninguna de mis películas se proyecta en Irán. Estas son oportunidades [to win Oscars] que el gobierno ha eliminado constantemente del cine iraní. No es solo [about] Mis películas, pero las películas de mis amigos que nunca tuvieron una oportunidad en los Oscar. Después de ese incidente, nunca pensé mucho en ellos.

Ahora con la distribución de esta película [by Neon] Y la postproducción de esta película en Francia y en Luxemburgo, realmente no sé qué va a suceder. No sé si alguno de estos países va a presentar la película [as their Oscar contender].

¿Cómo ve las perspectivas de Francia o Luxemburgo eligiendo «fue justo y accidente» como su candidato al Oscar?

Es mi mayor deseo que se presenten todas mis películas [for Oscar consideration] por mi propio país. Creo que el verdadero problema se encuentra dentro de las reglas de la academia. No entiendo cuándo finalmente van a cambiar las reglas [pertaining to governments being involved in the selection process]. La academia es la única entidad cultural que hace que los cineastas en todo el mundo dependan de sus gobiernos. Cuando los cineastas envían sus películas a los festivales, no tienen que confiar en ninguna institución gubernamental. Las reglas de la academia trabajan para países con gobiernos democráticos, pero no para países con regímenes despóticos. Si quiero competir en los Oscar, tengo que hacer una película que cumpla con el sabor y los estilos del gobierno para que incluso lo muestren en Irán.

Los Juegos Olímpicos tienen una categoría para atletas independientes. ¿Le gustaría que haya una categoría de Oscar para cineastas independientes que no estén alineados con sus gobiernos?

Sí, pero tendríamos que ver cómo se desarrollaría esto en realidad. Tendrías que encontrar gente en todo el mundo [to set up a committee] para elegir películas hechas por cineastas independientes. Así que creo que es una buena idea, pero lo que realmente importa es cómo se ejecutaría. Mientras tanto, un grupo de cineastas está en el proceso de redactar una carta y enviarla a la academia para decir: «Lo que ha estado haciendo realmente no está funcionando y debe establecer una nueva categoría».

¿Cuál sería el significado de «no fue un accidente» ganar uno o más Oscar? ¿Qué significaría para usted y qué piensa que podría significar más ampliamente?

Creo que beneficiaría a muchos cineastas independientes que no quieren estar bajo la presión de la censura y que recibirían un impulso. Podrían hacer películas independientes sin tener que preocuparse por las limitaciones del gobierno. Creo que todos se beneficiarían de eso.

Las limitaciones actuales en competir por los Oscar me recuerdan que me dijeran el gobierno iraní que ya no podía hacer películas. Me prohibieron hacer películas durante unos 20 años. Pero tanto yo como el amigo del cineasta Mohammad Rasoulof no se desesperaron. Seguimos pensando en cómo podríamos hacer películas, y finalmente tuvimos éxito. Ahora, muchas películas iraníes que se hacen de forma independiente se muestran en festivales de todo el mundo. Al crear una nueva categoría, los Oscar, como otros eventos cinematográficos en todo el mundo, tendrían un efecto muy positivo en permitir que los cineastas continúen haciendo sus películas y dándoles esperanza.