Jafar Panahi insta a los Oscar a cortar lazos con los comités de cine gubernamentales

Recién salido de la decisión de Francia de presentar su «fue solo un accidente» para la consideración del Oscar, Jafar Panhi aprovechó su apariencia en un Festival Internacional de Cine de Busan Conferencia de prensa para abogar por la reforma fundamental en cómo la Academia maneja las presentaciones internacionales de características.

El cineasta, que recibió el honor del cineasta asiático del año de BIFF, argumentó que el sistema actual obliga a los directores de las naciones no democráticas a depender de la aprobación del gobierno para la elegibilidad del Oscar, una barrera que no existe para otros festivales de cine importantes.

«Tenemos un pequeño problema con la academia y su sección internacional», dijo Panahi, cuya película está proyectando en la sección de presentaciones de Gala de Busan. «La academia no tiene un programa específico para nosotros. Al hacer películas, podemos enviarlas a festivales internacionales y no tenemos el problema de obtener un permiso oficial de Irán. Pero cuando se trata de la academia, necesitamos obtener permiso de nuestro propio gobierno».

Su thriller en idioma persa aseguró el espacio de los Oscar de Francia a través de su coproducción con Les Films Pelléas y el acuerdo de distribución con Memento.

Panahi enfatizó que el problema afecta a varias naciones más allá de Irán, describiéndolas como «países cerrados» donde los cineastas independientes enfrentan obstáculos del gobierno.

«Creo que la academia debería encontrar una manera de no vincular a los cineastas con sus gobiernos», dijo Panahi. «Todos los cineastas que son independientes deben reunirse y encontrar una manera para que cuando quieran presentar sus películas a la academia, no enfrentan este tipo de problema con el gobierno en su propio país».

El comité oficial de Irán eligió la «Causa de la muerte: desconocida» de Ali Zarnegar como la entrada del Oscar del país.