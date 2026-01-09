Jafar Panahi explica por qué Irán no necesita a Trump y próximo juicio

Jafar Panahi piensa que la nueva ola de protestas es desafiante IránEl régimen autoritario de Rusia podría traer “algo diferente” esta vez.

Aunque el director disidente se encuentra actualmente en Estados Unidos para promocionar su película ganadora de la Palma de Oro “Fue solo un accidente”, que representa a Francia en la carrera internacional de largometrajes de los Oscar, está siguiendo de cerca las protestas. Desde que comenzaron a finales de diciembre, se han intensificado en las principales ciudades de las 31 provincias de Irán y han provocado la muerte de 28 manifestantes y transeúntes entre el 31 de diciembre y el 3 de enero, según Amnistía Internacional.

Panahi, que ha sido arrestado con frecuencia por las autoridades iraníes (la última vez en julio de 2022 después de firmar una apelación contra la violencia policial que lo llevó a pasar varios meses tras las rejas), ahora confía aún más en que el régimen de Irán colapsará. «Nadie puede predecir realmente cuánto tiempo llevará. Podría ser un año, un mes, una semana. Pero eventualmente caerán», dice. Variedad sobre Zoom.

El franco autor, considerado uno de los mayores maestros vivos del cine iraní, todavía está en la mira del gobierno conocido como República Islámica de Irán. Acaba de ser condenado in absentia a un año de prisión y a dos años de prohibición de viajar, acusado de “actividades de propaganda” relacionadas con su trabajo de carga política.

“Fue sólo un accidente”, que marcó su primera película desde su liberación de la cárcel en Irán hace dos años, sigue a un grupo de ex prisioneros que se encuentran con un hombre que creen que podría ser el guardia que los torturó. Con el hombre cautivo, deben decidir si vengarse o no. Aunque “Fue solo un accidente” marca el mayor avance de Panahi hasta ahora en el escenario global, durante mucho tiempo ha sido aclamado por películas que fueron filmadas subrepticiamente después de que se le prohibió hacer películas en 2010, incluidas “The Circle”, “Offside”, “This Is Not a Film”, “Taxi” y “No Bears”.

El miércoles, Panahi publicó un llamamiento en su cuenta de Instagram con 184 firmantes que decía: “Defenderemos con todas nuestras fuerzas el derecho a la libertad de expresión, condenaremos la represión y el asesinato de manifestantes y apoyaremos al pueblo iraní”.

«Esto no es algo que decidimos anoche», dice, señalando que el llamamiento ha estado ganando apoyo durante una semana. «Es una declaración firmada por 184 personas en los círculos cinematográficos. Pero no sólo la gente del cine, también son los atletas y nombres destacados de otros gremios en Irán los que creen que debería haber un cambio».

A continuación, Panahi habla con Variedad sobre por qué cree que Irán está ahora realmente al borde del cambio y por qué su país no necesita al presidente estadounidense Donald Trump para ayudar a iniciar un nuevo día.

¿Dónde estás? ¿Asistirás a los Globos de Oro?

Llegamos a Los Ángeles desde Palm Springs anoche, y antes estuvimos en Nueva York. Por supuesto, como estamos en Los Ángeles, iremos. [Laughs] Supongo que tengo que ir a los Globos de Oro.

¿Cuánto tiempo llevas en Estados Unidos y cómo ha sido para ti esta experiencia?

Es una experiencia nueva para mí, porque [in the past] Las reglas de la Academia no permitían que mis películas fueran seleccionadas, ya que la regla era que la película tenía que proyectarse en su país de origen. [which Iran would never allow]. Así que si no hubiera sido porque Francia seleccionó mi película, esta campaña tal vez no habría existido. En casi todas las proyecciones a las que asistí, las salas estaban llenas. Y la gente se quedó para las preguntas y respuestas. Esto me dio un gran placer. También en Estados Unidos –con la excepción de Los Ángeles, donde hay una gran población iraní– en las otras ciudades a las que fuimos, la audiencia era predominantemente no iraní. Esto incluía Nueva York, Chicago, Boston, Seattle y San Francisco.

Mientras tanto, una nueva ola de protestas en Irán está desafiando una vez más la teocracia del país. Ha publicado en Instagram apoyando las protestas con declaraciones como: «Cuando no queda nada que perder, el miedo desaparece. Las voces se unen. El silencio se rompe. No hay vuelta atrás». ¿Cuál es su estado de ánimo al estar lejos de su país mientras esto sucede en Irán?

La última vez que hubo protestas masivas estuve en Irán, pero también me encarcelaron. En aquel entonces yo estaba en prisión y no tenía acceso libre a las noticias. Fue muy difícil para nosotros saber qué estaba pasando. Si alguien pudiera recibir una llamada telefónica desde fuera de la prisión, vendría y rápidamente nos daría una actualización. Pero aparte de eso, no estaba presenciando nada. El destino quiere que otra vez, esta vez, esté un poco alejado de lo que está pasando. Pero desde el segundo día de estas protestas masivas, tuve la sensación de que esta vez podría ser diferente. También publiqué en mi cuenta de Instagram el cuarto día que creo que esto será algo diferente.

Incluso en las entrevistas que concedí en Cannes dije que, en lo que a mí respecta, el régimen está destrozado. Ya ha caído: política, ideológica, económica y ambientalmente. Desde cualquier aspecto que puedas imaginar, está caído. Es sólo un caparazón lo que existe. Y sólo porque está usando la fuerza.

¿Cree que ahora Irán está realmente al borde de lo que los estadounidenses llaman “cambio de régimen”?

Cuando regímenes como el de Irán llegan a este punto, nadie puede predecir realmente cuánto tiempo llevará. Podría ser un año, un mes, una semana. Pero eventualmente caerán. Esto no es algo que esté sintiendo ahora. Es algo que también está en mi película: ¿el ciclo de violencia va a continuar o va a terminar? ¿Y en algún momento vamos a ponerle fin?

Panahi detrás de escena de “Fue solo un accidente”. Cortesía de Pelleas

¿Cuál es su reacción ante las palabras de Donald Trump: “Rezo y espero que 2026 sea el año en que volvamos a hacer grande a Irán” y su promesa de atacar a Irán si matan a los manifestantes, como así ha sido? ¿Teme la intervención de Estados Unidos en Irán?

Este régimen ya ha caído. Y, como he dicho antes, las personas que están llevando a cabo las protestas en las calles quieren que eso suceda. Por supuesto, el apoyo internacional puede marcar la diferencia. Pero hasta que la gente misma decida hacer algo o no, no pasará nada. Nada va a hacer ninguna diferencia. Tiene que venir desde dentro, desde dentro del país, por voluntad del pueblo.

Por lo tanto, no siente la necesidad de una intervención estadounidense en Irán. ¿Correcto?

Parece que no lo entiendes. Permítanme decirlo de nuevo: hasta que la gente tenga la voluntad de cambiar algo desde dentro, nada podrá realizar ese cambio. Tiene que ser por la voluntad del pueblo desde dentro.

Durante su viaje a Estados Unidos, ha sido condenado in absentia a un año de prisión y a dos años de prohibición de viajar por actividades de propaganda contra el sistema. Se fijó una audiencia de apelación para el 4 de enero. ¿Puede darme una actualización sobre cómo avanza el juicio?

Hablé con mi abogado ayer. El tribunal se reunió y el abogado dijo que debía regresar al tribunal en unos días para pedir los resultados. Así que todavía no sé qué se ha decidido.

¿Tiene alguna esperanza de que este juicio termine sin que usted sea condenado?

Hay una expresión entre los prisioneros en Irán con respecto a la palabra apelación. El [Iranian] La palabra apelación significa revisar una decisión. Entonces, los presos, en lugar de decir “revisar la decisión”, dicen “confirmar la decisión”. Esto es lo que significa “apelación” en el sistema judicial iraní. Suelen confirmar lo que han dictaminado.

El poder judicial iraní no es independiente. Entonces, cuando los tribunales fallan en casos políticos, nunca es lo que el juez decide o considera relevante. Es más bien lo que se le ha dictado al juez que haga y lo que el interrogador dice que se debe hacer. Así que ahora sólo depende de qué dirección quiera tomar el Estado en la próxima ronda. [of my trial] basado en los disturbios que están sucediendo ahora. Si quieren trabajar un poco más amablemente con la gente, entonces podrían cambiar la frase de esa manera. Si quieren empeorar la situación, podría volverse más dura.

Usted ha manifestado repetidamente su deseo y resolución de regresar a Irán tan pronto como sus actividades relacionadas con la promoción de esta película se lo permitan. Pero dada la escalada de violencia contra manifestantes y disidentes en su país, y también el hecho de que ha sido condenado a prisión, ¿se lo está pensando mejor?

Estos acontecimientos no influyen en absoluto en mi decisión. Como también dije durante mis entrevistas en Cannes, no importa lo que me pase a mí como resultado de esta película: tengo que regresar a Irán. Y regresé a Irán [after Cannes]. Soy el tipo de persona que necesita estar en su país. Necesito respirar allí y trabajar allí. E incluso si quieren seguir adelante con esa sentencia de prisión, pueden seguir adelante. Nada me hará cambiar de opinión acerca de regresar.

La verdadera pregunta es: ¿por qué no querríamos quedarnos en Irán? ¿Por qué deberíamos irnos nosotros, el pueblo? Mientras que son el régimen y sus representantes los que parecen tener derecho a quedarse allí. Tenemos derecho a nuestro propio país. Es el régimen el que tiene que irse y marcharse. Porque ha caído.

Esta entrevista ha sido editada y condensada para mayor claridad.