Jafar/Felisha se dispara en el primer partido del Abierto de Australia 2025, centrándose en mejorar la confianza en uno mismo

Sídney, VIVA – dobles mixtos de Indonesia, Jafar Hidayatullah/Felisha Alberta Nathaniel Pasaribuabriendo sus pasos en Abierto de Australia 2025 con un rendimiento convincente. La segunda pareja cabeza de serie venció a los representantes de Malasia, Jimmy Wong/Lai Pei Jing, en dos juegos consecutivos 21-16, 21-18 en el partido que tuvo lugar en el Quaycentre, Olympic Boulevard, Sydney.

Esta victoria es un comienzo importante para Jafar/Felisha que están tratando de compensar resultados poco satisfactorios en varios torneos anteriores. Tuvieron una actuación prometedora al alcanzar los cuartos de final del Super 500 Hylo Open, pero luego fueron eliminados rápidamente en el Abierto de Dinamarca y el Abierto de Francia.

Jafar admitió que la serie de resultados había afectado su confianza en sí mismo. Dijo que su principal objetivo ahora es recuperar la confianza en el juego para tener más confianza de cara a los próximos partidos. El cambio de estrategia del rival al final del segundo juego también les causó dificultades.

«En el penúltimo juego, el oponente aceleró y varió su servicio, por lo que tuvimos un momento bastante difícil, pero pudimos superarlo jugando de manera más agresiva», dijo Jafar en su comunicado oficial, el miércoles 19 de noviembre de 2025.

Por otro lado, Felisha valoró que la adaptación a las condiciones del campo va bien, aunque todavía quedan varios detalles del juego por abordar. Dijo que las estrategias aprendidas anteriormente fueron suficientes para ayudarles a leer los patrones de juego de sus oponentes. En el segundo juego, el juego de Malasia estuvo más igualado, pero el enfoque de Jafar/Felisha en los puntos cruciales fue la clave de la victoria.

«Gracias a Dios, estamos agradecidos de haber podido pasar bien la primera parte, el partido fue bastante bueno, aunque hay que mejorar pequeños detalles», añadió Felisha.

Felisha añadió que aunque siempre tienen la ambición de ganar y convertirse en campeones, el objetivo principal ahora es pasar el proceso por etapas. Él cree que sólo se puede lograr un desempeño estable si la preparación se hace con cuidado y no se tiene prisa por perseguir grandes objetivos.

Con esta victoria, Jafar/Felisha esperan a su próximo rival, es decir, al ganador del duelo entre la pareja taiwanesa Wu Guan Xun/Lee Chia Hsin y las dobles alemanas Calvin Devereux/Desiree Toepffer.