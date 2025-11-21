¡Jafar/Felisha da una sorpresa! Dobles mixtos avanza a semifinales del Abierto de Australia 2025, Indonesia envía 7 representantes

Jacarta – Dobles mixtos Jafar Hidayatullah/Felisha Alberta Nathaniel Pasaribu asegura que Indonesia tiene siete representantes en semifinales Abierto de Australia 2025.

Dieron un paso adelante después de derrotar a los quintos cabezas de serie de Dinamarca, Mathias Christiansen/Alexandra Boje, en una batalla de tres juegos en el Quaycentre, Olympic Boulevard, el viernes.

La pareja indonesia tuvo que trabajar duro después de perder el primer juego por 17-21. Sin embargo, se recuperaron con un juego más estable y cerraron los siguientes dos juegos con marcadores de 21-14 y 21-13.

Jafar Hidayatullah/Felisha Alberta Nathaniel Pasaribu

Felisha admitió que esta victoria no la dejó satisfecha rápidamente.

«No estamos muy satisfechos con nuestro desempeño, pero pudimos superar los ataques del oponente, nos comunicamos bien y pudimos jugar consistentemente», dijo a través de un comunicado de PBSI.

Mientras tanto, Jafar está concentrado en mantener su condición física para el partido de semifinales y la oportunidad de llegar a las Finales del World Tour.

«Determinar quién irá a la final del World Tour, nosotros o la pareja tailandesa. Lo más importante es que no podemos pensar demasiado en los resultados. Queremos centrarnos primero en jugar bien», dijo Jafar.

Con esta victoria, Jafar/Felisha se enfrentarán a los terceros favoritos de Tailandia, Ruttanapak Oupthong/Jhenicha Sudjaipraparat, en las semifinales.

Siete representantes de Indonesia en semifinales

La victoria de Jafar/Felisha completa la lista de representantes indonesios que se han clasificado para las semifinales en todos los sectores. Otros seis representantes ya se han asegurado un lugar entre los cuatro primeros:

tcada princesa

Putri Kusuma Wardani realizó un juego dominante y venció a Chen Su Yu (Taiwán) 21-8, 21-10.

Dobles femenino

Febriana Dwipuji Kusuma/Meilysa Trias Puspitasari vencieron a Rui Hirokami/Sayaka Hobara (Japón) 21-11, 21-16.

Rachel Allessya Rose/Febi Setianingrum vencieron a Apriyani Rahayu/Siti Fadia Silva Ramadhanti 21-10, 21-19.

Dobles masculino

Sabar Karyaman Gutama/Moh Reza Pahlevi Isfahani vencieron a la pareja japonesa Kakeru Kumagai/Hiroki Nishi 21-17, 21-13.

Fajar Alfian/Muhammad Shohibul Fikri derrotaron al dúo indio número uno del mundo, Satwiksairaj Rankireddy/Chirag Shetty 21-19, 21-15.

Raymond Indra/Nikolaus Joaquin ganaron tres juegos sobre Man Wei Chong/Kai Wun Tee (Malasia) 21-15, 19-21, 21-15.

Resumen de los resultados de los cuartos de final