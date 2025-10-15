Jaecoo J5 EV ya tiene un 40 por ciento de TKDN, está ensamblado localmente en Bekasi y está listo para su lanzamiento en noviembre

Bogor, VIVA – todoterreno la ultima electricidad Jaecooeso es J5 EVse afirma que ha alcanzado niveles de contenido nacional (TKDN) en un 40 por ciento. Este logro se logró luego de que el proceso de ensamblaje se llevara a cabo completamente derribado (CKD) en las instalaciones de PT Handal Indonesia Motor (HIM) ubicadas en Pondok Ungu, Bekasi, Java Occidental.

Lea también: Manijas electrónicas para puertas de coches eléctricos Eat Korbam



«El J5 EV se ensambló localmente en las instalaciones de PT Handal Indonesia Motor, Bekasi, TKDN alcanzó el 40 por ciento», dijo el jefe de producto de Jaecoo Indonesia, Ryan Ferdiean Tirto, durante el evento Media Drive en Bogor, el martes 14 de octubre de 2025.

Ryan explicó que el cálculo de TKDN no sólo se calcula a partir del uso de componentes locales, sino también de las actividades de fabricación realizadas en Indonesia.

Lea también: Se agotan los incentivos, las ventas de automóviles eléctricos en Estados Unidos caen inmediatamente



«El proceso de montaje, proceso de soldadura, pintura y algunas piezas están aquí. Esa es una de las cosas que está localizada», continuó.



Jaecoo J5 EV Foto : Abdul Aziz Masindo/VIVA.co.id

Lea también: La revisión de la Ley de Petróleo y Gas es considerada un paso estratégico para fortalecer la inversión y la soberanía energética nacional



Además, Jaecoo pretende aumentar el TKDN mediante la localización de una serie de componentes principales, como baterías y neumáticos, que actualmente todavía se importan. Ryan dijo que su partido mantendría conversaciones iniciales con varios fabricantes de neumáticos nacionales.

«En el futuro, los componentes de baterías y neumáticos se convertirán en objetos que también se localizarán», afirmó.

Ryan enfatizó que el proceso de localización lleva tiempo porque Jaecoo sigue siendo un actor nuevo en la industria automotriz de Indonesia.

En términos de características, el Jaecoo J5 EV viene con la última tecnología de seguridad, como 17 funciones de sistemas avanzados de asistencia al conductor (ADAS) y 6 bolsas de aire, que garantizan seguridad y comodidad al conducir.

Este SUV eléctrico estará disponible en dos variantes, a saber, Standard y Premium, cada una con un rango de precios de 350 millones de IDR y 450 millones de IDR.

Ryan reveló que el lanzamiento oficial del Jaecoo J5 EV en el mercado indonesio probablemente tendrá lugar antes del evento Gaikindo Jakarta Auto Week (Peaje) 2025, que tendrá lugar en ICE BSD City, Tangerang, del 21 al 30 de noviembre de 2025.

«Se lanzará el próximo mes, pero aún no se puede anunciar la fecha exacta, pero es posible antes de GJAW 2025», dijo Ryan.