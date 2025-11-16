Jaden Ivey de los Pistons da un paso clave en su regreso de una lesión

El Pistones de Detroit están listos para recuperar a un jugador clave Jaden Iveyquien ha dado pasos para lograr su regreso de una lesión. Ivey ha estado de baja desde el 16 de octubre tras someterse a una cirugía en la rodilla derecha.

Según el Prensa libre de DetroitInicialmente, a Ivey se le dio un cronograma de recuperación de cuatro semanas de un procedimiento artroscópico para aliviar las molestias en su rodilla derecha. Ya pasó la fecha límite, pero los fanáticos de los Pistons no tendrán que esperar más para su debut en la temporada.

Los Pistons vencen al periodista Omari Sankofa II compartió que Ivey participó en sus primeros ejercicios de tiro desde su cirugía en las instalaciones de práctica del equipo en Midtown el 14 de noviembre. Ha sido autorizado para los entrenamientos en la cancha, aunque todavía no hay un calendario para su regreso. También realizó algunos tiros antes de la Copa de la NBA de Detroit contra los 76ers de Filadelfia en Little Caesars Arena más tarde ese día.

Ivey no ha jugado en un partido de temporada regular desde el 1 de enero, cuando sufrió una fractura de peroné. Chocó con entonces-magia de orlando guardia Antonio Cole durante una jugada de balón suelto. Fue operado inmediatamente y se perdió el resto de la campaña.

Su procedimiento de rodilla no tuvo relación con su lesión en la pierna ya que pudo jugar en el primer partido de pretemporada de los Pistons contra los Grizzlies de Memphis. Se quejó de molestias en la rodilla a los 14 minutos de juego antes de que el equipo anunciara su cirugía.

A los pistones les va bien sin Ivey

Los Detroit Pistons lo están haciendo bien a pesar de la ausencia de Jaden Ivey desde el día de Año Nuevo la temporada pasada. Los Pistons llegaron a los playoffs como sexto sembrado, llevándolos a la Knicks de Nueva York en la primera ronda antes de quedar eliminado en seis juegos.

Para esta temporada, los Pistons han tenido un comienzo fantástico con 11-2, que es el mejor récord de la Conferencia Este y el segundo mejor de la NBA. Comenzaron la temporada con marca de 1-2 antes de iniciar una racha de nueve victorias consecutivas antes del partido del lunes contra un equipo plagado de lesiones. Pacers de Indianasegún NBA.com.

Cade Cunningham está dando los pasos correctos hacia el estrellato, mientras Jalen Duren ha avanzado mucho como una constante amenaza doble-doble. También han sido devastados por las lesiones, jugando sin Ivey, Tobías Harris, Isaías Stewart y Marcos Sasser durante la mayor parte del primer mes de la campaña.

Entrenador de los Pistons sobre los problemas de lesiones de Ivey

hablando con Coty M. Davis del Detroit Free News Antes de que comenzara la temporada, el entrenador de los Detroit Pistons, JB Bickerstaff, expresó su apoyo a Jaden Ivey. Bickerstaff entendió por lo que estaba pasando el joven jugador, especialmente después de su devastadora lesión a mitad de la temporada pasada.

«Es difícil para él; eso es lo que sientes más que nada. Pasar por lo que pasó el año pasado, recuperarse y luego que le sucediera esto, fue frustrante para él», dijo Bickerstaff.

Bickerstaff ha demostrado que podría ser el entrenador perfecto para los Pistons después de 31 victorias combinadas en las últimas dos temporadas con Dwayne Casey y Monty Williams. Bickerstaff ayudó a los Pistons a ganar 44 juegos en su primer año al mando, llegando a los playoffs por primera vez desde 2019 y ganando su primer juego de postemporada desde 2008.