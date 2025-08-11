Jactura, entrenador NEC Nijmegen Puji Calvin Verdonk después de matar Excelsior en la Liga Holandesa 2025/2026

VIVA – Entrenador Nij nijmegenDick Schreuder, no dudó en elogiar por Calvin Verdonk quien se desempeñó brillantemente como defensor central cuando su equipo aplastó a Excelsior 5-0 en el primer partido de Eredivisie 2025/2026, sábado 9 de agosto.

Se cree que Verdonk, que en realidad juega como izquierda, cae desde los primeros minutos y juega completo durante 90 minutos. Fue trazado para llenar la defensa con Philippe Sandler y Brayrayan Pereira, luego de las limitaciones de las acciones de Defensor Central propiedad de NEC.

«No tenemos suficiente defensor central a pesar de aplicar tres o cuatro defensores. [Calvin] Verdonk y Pereira también son backs de ala, pero pueden llevar a cabo sus deberes [sebagai bek tengah] Bueno «, dijo Schreuder, citado de Forza Nec.

La decisión de colocar a Verdonk como defensor central no fue en vanos experimentos. El jugador descendiente indonesio parecía sólido en el mantenimiento de la línea de fondo del NEC y contribuyó en gran medida al éxito del equipo para registrar una hoja limpia.

Basado en datos de FotMob, el reproductor de 28 años registrado: 1 bloque crucial, 5 tacleadas limpias, 2 victorias de duelo de aire, 9 gana el duelo inferior de 14 experimentos

Con una altura de solo 174 cm, Verdonk todavía muestra dureza física y agresividad extraordinaria. Esta brillante apariencia le hizo obtener una calificación de 8.2, la más alta entre otros defensores de NEC.

Una gran victoria sobre Excelsior es una capital importante para que NEC Nijmegen comience la temporada con confianza. Sin embargo, los desafíos fuertes esperan en las siguientes semanas.

NEC se enfrentará, Heracles (lejos) el 17 de agosto, NAC Breda (Cage) el 24 de agosto, Fortuna Sittard (lejos) el 31 de agosto, que probablemente sea una reunión de Calvin Verdonk con otros jugadores Equipo nacional Indonesia, Justin Hubner.