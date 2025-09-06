Jacobi Jupe llora durante la entrevista de Hamnet con Jessie Buckley y Paul Mescal

Jacobi Jupe, de doce años, que desempeña el papel principal en «Hamnet«Se rompió en las lágrimas durante el Variedad Entrevista en el Festival Internacional de Cine de Toronto, que describe la devastación de encarnar al hijo desafortunado de William Shakespeare, y llamando a la experiencia «cambiando la vida».

«Fue muy devastador», dice Jupe, deteniéndose a medida que se emocionaba. «Cuando terminé ese rodaje, había una cosa que quería hacer, y probablemente era vivir para Hamnet porque no creo que fuera justo para él».

Mientras luchaba por continuar, Jupe fue consolado por sus padres en pantalla, Jessie Buckley y Paul Mescalquien lo abrazó durante el momento emocional. Un niño más allá de sus años, con el apoyo de un elenco fantástico y un equipo de cine.

Para Buckley, quien recientemente se convirtió en madre, interpretando a Agnes, la esposa de Shakespeare, tenía peso adicional.

«No sé si algo realmente te prepara completamente para la maternidad», dice ella. «Lo que desbloqueó en mí, lo que estaba buscando como mujer era una ternura, lo que me llevó a convertirme en madre en alguna forma o forma».

Ella agregó: «Tratamos de llegar lo más lejos que pudiéramos. Nunca quisiera experimentar lo que Agnes experimenta».

Mescal retrata a Shakespeare, aunque la novela de Maggie O’Farrell, y la adaptación de Chloé Zhao, desplazan el enfoque del dramaturgo a Agnes y la dinámica familiar.

«Solo traté de ponerlo en mi cuerpo en lugar de en mi cabeza», comparte Mescal. «La gente piensa en Shakespeare como esta bestia intelectual, y claramente era un hombre muy inteligente, pero creo que también hay una calidad de animal real».

El actor dijo que se inspiró en las obras de Shakespeare, preguntándose: «¿Qué habría causado que alguien escribiera algo como esto? ¿Cuál es el estado psicológico de alguien que escribe ‘King Lear?’ ¿Cuál es el estado psicológico de alguien que escribe ‘un sueño de una noche de verano’? «

La dos veces nominada al Oscar, Emily Watson, que ofrece una maravilla de una escena, elogió el entorno creativo en el set.

«Se sintió como un privilegio estar en la habitación», revela Watson. «Mi vida comenzó con Shakespeare. Solo tocar esta historia se sintió como algo asombroso».

Ella destacó la visión de Zhao: «Solo para ver la electricidad y la magia siendo convocada por esta bruja viva aquí, tenía el mejor asiento de la casa».

Zhao, quien se convirtió en la primera mujer de color en ganar el Premio de la Academia al Mejor Director a «Nomadland» (2020) hace cinco años, dice que espera que «Hamnet» brinde al público un espacio emocional seguro.

«Si las personas pueden alejarse después de haber tenido el espacio seguro solo para sentir cosas, podrían no sentirse cómodas [with]o dado el espacio para sentir, [and] podría procesar algunas emociones, eso solo, que vale la pena dos horas y media ”, dijo Zhao.

Ella agregó: «Si todos podemos confiar en que cada uno de nosotros tiene la capacidad de alquimizar todo el dolor que habíamos experimentado en la vida, a veces no tiene sentido, sino que no es solo William Shakespeare. Todos tenemos esa habilidad».

El elenco también se burló de sus próximos proyectos. Buckley protagonizará «Bride of Frankenstein», que describió como «estar conectado a una corriente eléctrica y subió a 20». Mescal está en los ensayos para interpretar a Paul McCartney en el próximo proyecto de películas de Beatles de cuatro partes, citando a «Michelle» como su canción favorita actual de la banda. Las películas comenzarán a rodarse en noviembre.

«Hamnet» que se estrenó la semana pasada en TellurideContinúa su carrera en el festival a medida que la temporada de premios se construye alrededor de la dirección de Zhao y las actuaciones del elenco.