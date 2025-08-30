Jacob Elordi, Oscar Isaac Earn Ovation

Guillermo del Toro «Frankenstein«Obtuvo la ovación más larga de Venecia hasta ahora el sábado por la noche, en 13 minutos. Oscar Isaacquien interpreta al titular científico loco y titular, y Jacob Elordiquien encarna su monstruosa creación no pudo detener sus lágrimas mientras la multitud mantuvo los aplausos entusiastas.

Durante la larga ovación, uno de los más entusiastas del festival hasta ahora, Del Toro saludó a la multitud y compartió múltiples abrazos con Elordi e Isaac. Un Elordi visiblemente emocional también recibió un beso en la mejilla de Isaac.

La película de ciencia ficción gótica, que compite por el prestigioso león dorado en el festival, es un recuento de la novela de terror clásica de Mary Shelley en 1818 que sigue a un científico brillante que da vida a una monstruosa criatura, lo que finalmente da vida en sus dos liberadores. Los 149 minutos y $ 120 millones de épicos podrían convertirse en un importante contendiente de premios para Netflix.

Isaac y Elordi se unieron en el estreno del sábado por la noche por las coprotagonistas Mia Goth (la prometida del Dr. Frankenstein, Elizabeth Lavenza), Christoph Waltz (comerciante de armas rico Harlander) y Felix Kammerer (el hermano menor de Frankenstein, William). Entre las estrellas que caminaron la alfombra roja antes de tomar asiento en la audiencia en el Teatro Sala Grande incluyeron a Aaron Taylor-Johnson, Jessica Williams, Jesse Williams y Sofia Carson.

Después de caminar por la alfombra roja, Elordi e Isaac se detuvieron para selfies y autógrafos con las hordas de fanáticos fuera del teatro. Dentro del lugar, las masas estaban tan emocionadas de ver la estrella de «euforia». Alguien gritó: «¡Te amamos, Jacob!» A lo que el actor respondió: «¡Te amo también!»

En VariedadHistoria de portada En la película, Elordi reveló que pasó 10 horas en la silla de maquillaje para transformarse en un monstruo irreconocible, completo con piel translúcida. «Hay tantas capas diferentes en el disfraz», dijo Elordi. «Cuando nace, no lleva casi nada. Su pecho está abierto y su cabeza está alta. Luego, a medida que comienza a experimentar dolor, como lo hacemos cuando es adolescente, comienza a encorvar sus hombros. Y como adulto, se cierra».

El autor mexicano Del Toro fue el último en Venecia con su fantasía oscura de 2017 «The Shape of Water», que ganó el Golden Lion y ganó cuatro Oscar, incluso por la Mejor Película y Director. Con «Frankenstein», que se lanzará en los cines el 17 de octubre y Netflix el 7 de noviembre, Del Toro dice que está culminando un sueño de toda la vida para adaptar la famosa historia de los monstruos.

«He estado siguiendo a la criatura desde que era niño», dijo en Conferencia de prensa de Venecia del sábado por la tarde para la película. Y ahora que se ha completado, bromeó: «Estoy en depresión posparto».