Jacob Elordi adelanta la tercera temporada de ‘Euphoria’

Jacob Elordi está provocando la muy esperada tercera temporada de “Euforia.”

«Fue increíble, hombre», me dijo el actor el sábado en el Gala del Museo de la Academia alfombra roja. «Fue increíblemente liberador. Pude tocar algo muy alejado de lo que había hecho antes».

Dijo que el creador de la serie Sam Levinson «construyó algo que es increíblemente inteligente y cinematográfico. Creo que a la gente realmente le va a gustar».

Sin embargo, Elordi insiste en que en realidad no sabe exactamente qué sucede en la temporada 3.

“Todos filman historias diferentes”, dijo Elordi. «No sé qué está haciendo nadie más. Tenía una historia realmente singular. No sabes cuáles son las otras líneas argumentales. Son como archivos del FBI. Así que es genial porque podré consumir el programa de la misma manera que todos los demás lo hacen como fan, algo que no he podido hacer antes. Estoy muy emocionado».

Elordi también quiso aclarar una noticia que decía que la temporada 3 se rodó íntegramente en VistaVision. «No dije eso, eso no es cierto», dijo, y agregó: «Está filmada en muchos tipos diferentes de películas y es hermosa».

Los representantes de Warner Bros. no respondieron a VariedadSolicitud de comentarios sobre el uso de VistaVision.

“Euphoria” sigue a un grupo de estudiantes de secundaria que orbitan alrededor de Rue (Zendaya), una adolescente drogadicta que debe navegar por intensas dinámicas sociales, dramas familiares y mantenerse limpio después de la rehabilitación. La temporada 2 se emitió en 2022. Durante sus dos primeras temporadas, el programa recibió 25 nominaciones al Emmy y ganó nueve premios.

Además de Elordi, los miembros del reparto que regresan incluyen a Zendaya, Hunter Schafer, Eric Dane, Sydney Sweeney, Alexa Demie, Maude Apatow, Martha Kelly, Chloe Cherry, Dominic Fike, Colman Domingo y Kika King.

Trisha Paytas, Natasha Lyonne, Danielle Deadwyler y Eli Roth se han unido para la temporada 3al igual que Bella Podaras, Bill Bodner, Cailyn Rice, Colleen Camp, Gideon Adlon, Hemky Madera, Homer Gere, Jack Topalian, Jessica Blair Herman, Kwame Patterson, Madison Thompson, Matthew Willig, Rebecca Pidgeon y Sam Trammell.

Elordi se encuentra actualmente en medio de una campaña promocional y de premios para “Frankenstein” de Guillermo del Toro. Elordi protagoniza la película de Netflix como el monstruo junto a Oscar Isaac como Victor Frankenstein.

“[Netflix CEO] Ted Sarandos me dijo antes de comenzar la película: ‘Tienes tanta suerte de poder trabajar con un genio amable y eso es algo poco común'», recordó Elordi. «Un genio amable es algo raro. Es el más amable de los genios”.