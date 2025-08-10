Jackie Chan Reenacts ‘Enter the Dragon’ en Locarno

Jackie Chan recreó su papel en Bruce Lee‘s «Entra en el dragón«En Suiza Festival de Cine de Locarno.

Chan jugó un pequeño papel en la icónica película. En el pasado, admitió que Lee lo golpeó accidentalmente con un palo durante una escena, pero eso no le impidió completar la toma.

Durante una clase magistral en el Swiss Fest, habló sobre sus comienzos.

«Esa es una historia larga y larga», dijo. «Era vago, travieso, no quería estudiar, por eso mi padre me envió a la escuela de artes marciales. Me gustaba pelear cuando era joven. Más tarde, preguntó: ‘¿Te gustó la escuela?’ Sí, mucho.

Chan comenzó como un especialista, apareciendo en el «Fist of Fury» de Lee, antes de pasar la transición a la actuación después de algunas experiencias de la infancia en el set.

«Fui: ‘Las películas son geniales, puedo tener mi propia lonchera'».

La estrella deleitó a la audiencia con su presencia animada, a veces buscando su ayuda para encontrar las palabras o títulos correctos. También abrió sobre su padre ausente, que solía enviarle cintas con las grabaciones de su voz. «Si los escuchara ahora, creo que lloraría».

Quería aprender cine desde cero. «Incluso me puse mi propio maquillaje, quería mostrarle al director que soy lo suficientemente bueno». Después de un tiempo, decidió hacerse cargo de las tareas de dirección también.

«Hago todo, yo mismo. Ahora, les digo a los cineastas: ‘Si solo aprendes a dirigir, eso no es lo suficientemente bueno'».

Él dijo: «Siempre aprendo a cambiar». Tampoco tiene miedo de cantar, le dio una serenata a la audiencia, admitiendo que siempre quiso ser «un actor que puede luchar», no solo una estrella de acción.

«Solo ahora dicen: ‘Jackie es un buen actor’, y es por eso que me diste este premio».

Chan ha recibido el Premio de Logro de Carrera de Locarno, The Prestigious Carreraen sábado.

«Reinventó, literalmente, qué es una película de acción», dijo la directora artística Giona A. Nazzaro, llamándolo un «verdadero genio». «Hay antes de Jackie Chan y hay después».

Al aceptar el premio, Chan recordó una conversación que tuvo con su padre, cuando le preguntó: «Tengo 60 años. ¿Todavía puedes pelear cuando tienes 60?» Chan respondió: «No sabía qué decir [to him]. Pero ahora tengo 71 años y todavía puedo pelear «.